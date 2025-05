Litorale, prove di dialogo 

La proprietà dei lampioni resterebbe nelle mani dei condomini, ma il Comune si occuperebbe di pagare le bollette e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie: il Comune lancia la proposta alle zone residenziali di Capoterra, è pronto a illuminare a proprie spese tutte le strade. Per l’amministrazione comunale si tratta di un passo verso l’abbattimento delle disuguaglianze tra chi vive nella Capoterra centro e chi abita nelle lottizzazioni; per gli scettici l’operazione sarebbe un modo per accaparrarsi le simpatie di chi abita nei condomini costieri.

In una lettera inviata agli amministratori dei condomini, il sindaco Beniamino Garau e l’assessora alla Coesione territoriale Silvia Sorgia chiariscono l’intento del Comune: «Puntiamo a gestire gli impianti di illuminazione, in modo da sollevare così i cittadini dalle spese che, seppure contenute, rappresentano un onere in più soprattutto per chi vive nei grandi condomini orizzontali. Il Comune si farà carico non solo dei costi energetici derivanti dall’illuminazione stradale, ma anche della manutenzione degli impianti, senza compromettere l’autonomia e la proprietà privata dei condomini stessi».

Un discorso ancora in fase embrionale, ma che in Consiglio comunale fa già discutere. «Non so a che titolo il Comune possa farsi carico delle spese di illuminazione dei condomini privati e in ogni caso bisogna capire come vedrebbero questa proposta i diretti interessati».

Dai banchi della maggioranza, Stefano Piano si dice scettico: «La proposta è demagogica e irregolare sotto il profilo procedurale, in quanto evita il necessario confronto con gli organi istituzionali competenti e prevede l’impiego di risorse pubbliche su proprietà private».

Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena spiaggia, apre al confronto: «Se si vuole riconoscere, e ne siamo contenti, la sperequazione dei costi per i servizi nelle lottizzazioni la strada è un’altra, quella del dialogo e della collaborazione. La proposta del Comune non tiene conto di diversi aspetti: ci sono condizioni di sicurezza e difficoltà impiantistiche, e poi bisogna vedere se è d’accordo la maggioranza dei residenti nel litorale. Per noi è quasi impossibile. È un attacco mascherato alla proprietà privata, che viene compromessa con l’intervento pubblico, e apre la strada a soggetti come Abbanoa». (i. m.)

