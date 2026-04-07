Litorale, nuovo stop al piano 

Il rispetto dell’ambiente frena il Piano di Utilizzo dei Litorale (Pul) del Comune di Arbus: le aree della Costa Verde, legate a vincoli paesaggistici, dovranno necessariamente essere sottoposte alla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) da trasmettere alla Regione per le verifiche di compatibilità col Piano Paesaggistico. Lo specifica la nota inviata nei giorni scorsi dalla Provincia del Medio Campidano al Comune, dopo una diffida del sindaco, Paolo Salis, a pronunciarsi sulla proceduta tecnica. Un sollecito estremo in considerazione di un iter burocratico lungo 14 anni e della bocciatura della Regione, alla luce delle nuove direttive e delle norme in materia di valutazione ambientale.

Gli intoppi

Il Piano, approvato dal Consiglio comunale nel 2024, ha definito gli indirizzi e le analisi relative agli aspetti idrogeologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e insediativi della costa. Presentato per l’approvazione definitiva in Regione, è stato rispedito al mittente, accompagnato da un lungo elenco di criticità da sanare, tra queste l’impatto negativo sulla flora e fauna d’interesse comunitario, sui siti della rete Natura 2000. E poi per via «dell’elevata sensibilità paesaggistica e dei vincoli della zona, elementi che non possono prescindere dalla verifica di possibili effetti negativi dovuti all’aumento di chioschi e passerelle». E c’è di più: lo strumento urbanistico è privo della Valutazione ambientale strategica. E se inizialmente la Provincia ha ritenuto che non fosse necessaria, nei giorni scorsi, dopo il richiamo della Regione, il Comune è stato invitato ad attivarsi quanto prima per il relativo procedimento. Di fatto, questa necessità allunga significativamente i tempi di approvazione definitiva, ritardando le opere previste e vincolando la pianificazione a una fase istruttoria complessa.

I rischi

«In parte – ricorda l’assessore all’urbanistica, Alessandro Pani - abbiamo recuperato il tempo imposto dalla burocrazia, avviando la procedura di Valutazione ambientale e trasmettendo il rapporto preliminare in Regione a luglio 2025. L’atto della Provincia di marzo consente di proseguire i procedimenti. Purtroppo il rallentamento è significativo, penalizza lo strumento di pianificazione strategico per il litorale». D’accordo il sindaco, Paolo Salis: «Trattandosi di zone protette, occorre dimostrare che gli interventi programmati non danneggino l'ecosistema. Nei casi più gravi, il rischio potrebbe essere il diniego dell'autorizzazione».

La minoranza

«La Provincia – dice Gianni Lussu - archivia il procedimento di verifica e permette al Comune di attivare la Vas. Un ritardo che avevo preannunciato in Consiglio, di fronte all’ottimismo della maggioranza sull’avvio imminente dei singoli interventi previsti nel Pul. Li invitai a raccontare la verità agli operatori turistici: per l’estate 2026 le spiagge rimarranno nel limbo e senza pianificazione».

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