Litorale, la consulta resta congelata 

Doveva essere la prima riunione ufficiale della Consulta territoriale voluta dal Comune. Invece, colpo di scena: il sindaco Beniamino Garau e l’assessora alla Coesione territoriale Silvia Sorgia hanno sospeso l’incontro perché non è chiaro chi sia l’amministratore di La Maddalena spiaggia. In sostanza il Comune ha preferito congelare l’avvio dei lavori della consulta per comprendere sa a rappresentare quel condominio debba essere l’amministratore giudiziale Pierpaolo Pambira, o Giovanni Ruggeri, in carica da quattro anni, riconfermato con tanto di quorum dopo l’ultima assemblea condominiale: un dettaglio non da poco, visto che Ruggeri era stato nominato presidente della Consulta territoriale.

Lo stop

La vice sindaca Silvia Sorgia chiarisce che dietro la decisione non ci sia nulla di personale, ma sia un semplice atto dovuto visto che, in seguito a una visura, Giovanni Ruggeri non risulti più l’amministratore del condominio: «Stiamo semplicemente tutelando il Comune in attesa che venga fatta chiarezza, abbiamo chiesto un parere anche al nostro ufficio legale che ci suggerito di sospendere momentaneamente i lavori della consulta. Non c’è nessun attacco politico nei confronti di Ruggeri, sulla sua nomina siamo stati tutti d’accordo: appena sarà in grado di presentarci i documenti che attestano come lui sia a tutti gli effetti l’amministratore condominiale di Maddalena, potrà presiedere nuovamente la consulta».

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì, sottolinea come già durante l’ultimo Consiglio comunale Silvano Corda avesse sollevato il problema legato alla posizione di Giovanni Ruggeri: «Non entro in merito alle questioni del condominio, ma se ufficialmente il presidente della consulta non risulta più capocondomino sono legittimi i dubbi del Comune e la volontà di fare chiarezza».

Lo scontro