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Cabras.
04 settembre 2026 alle 00:44

Litorale blindato per gli Scalzi 

Divieti sulla via del mare per garantire la sicurezza della manifestazione 

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Fede, lacrime e devozione. Ma anche divieti, pali, corde e un esercito di uomini della sicurezza: ben ottanta. Cabras sarà blindata questo fine settimana. Dal centro storico all’uscita del paese. In via Tharros, tratto che porta alle spiagge del Sinis, sarà impossibile parcheggiare e, in certi orari, persino transitare. Anche i vacanzieri quindi si dovranno adeguare. Quello di quest’anno è un piano di sicurezza rigido. L’obiettivo è mettere in sicurezza i 900 corridori, vista la grande affluenza di pubblico: in base alle stime del Comune, che tra sabato e domenica il paese lagunare sarà raggiunto da ventimila persone.

I divieti

Per le giornate dedicate ai festeggiamenti di San Salvatore, sono previste tantissime modifiche alla viabilità. Domani mattina, a partire dalle 5, giorno in cui il simulacro del santo viene trasportato da Cabras al villaggio, divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma, il tratto davanti alla chiesa e in tutto il centro storico fino ad arrivare all’uscita del paese. Dalle 6,45 chiusura delle strade di accesso alla via Tharros e sospensione della circolazione verso le strade provinciali e Torregrande. Domenica sera, quando è previsto il rientro del santo, dalle 18,30, stesso scenario. Per quanto riguarda i parcheggi, sono state allestite diverse aree a San Salvatore e in piazza Stagno a Cabras. «Ma è necessario arrivare molto prima dell’evento - spiega il sindaco Andrea Abis – per evitare di restare bloccati».

Le novità

Per la prima volta i corridori saranno “scortati” dagli uomini della sicurezza nei punti più critici e affollati. E cioè in via Tharros, alla partenza e all’arrivo del Santo, domani mattina e domenica sera, e all’arrivo e alla partenza da San Salvatore. «Qui ci saranno le funi, i paletti e anche tanti operatori che eviteranno l’intrusione delle persone nel percorso – spiega Abis - Chiedo a tutti di evitare qualsiasi scatto fotografico all’ultimo minuto. Non bisogna mettere in pericolo i corridori. Lo scalzo che lo scorso anno è caduto solo per miracolo non si è fatto male. Sono i corridori che ci hanno chiesto di essere protetti». Ma non solo. Per la prima volta gli uomini della sicurezza eviteranno l’intrusione delle persone durante la processione, una volta che il simulacro arriva al villaggio: «Non è bello vedere tra i corridori chi non fa parte di quel momento, è un’invasione ingiusta, non è corretto stare con loro che devono vivere la corsa fino alla fine. Questo avverrà anche a Cabras, la domenica sera, quando San Salvatore ritornerà nella chiesa di Santa Maria».

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