Litorale, arrivano 1400 posti auto 

Più concessioni al Poetto e da Margine Rosso in poi, spazi per lo sport in spiaggia e playground con vista su Molentargius. Confermata anche la caletta dedicata al naturismo a ridosso di Is Canaleddus. Via libera all’adozione preliminare del Piano di utilizzo dei litorali che ridisegna i 26 chilometri di costa quartese, approvato ieri in Consiglio comunale in vista dell’adozione definitiva nei prossimi mesi. Mentre si inizia a concretizzare la proposta del numero chiuso a Mari Pintau.

Cosa cambia

Fra le novità introdotte nel piano - illustrato dagli ingegneri della società incaricata dal Comune - ci sono i sei mega parcheggi di scambio, distribuiti da Margine Rosso sino a Mari Pintau e Kal’e Moru - con quasi 1.400 nuovi posti auto lontani dalle spiagge ma collegati attraverso bus navetta con le località balneari della città. Spazio anche a nuove concessioni per i chioschi che resteranno aperti tutti l’anno: si passa da 14 a 17 al Poetto, da Margine Rosso in poi diventano dodici le concessioni demaniali - cinque in più rispetto alla situazione attuale - mentre quelle previste nella fascia oltre la spiaggia diventano tredici, undici nuove: chioschi bar, ma anche punti ristoro con ombrelloni e torretta di avvistamento. Compreso il chiosco nella spiaggia per i naturisti. Ci sarà poi una riorganizzazione degli accessi, e i servizi igienici - con spogliatoi - lungo tutta la costa quartese.

I commenti

Soddisfatto l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini che ha parlato di «risultato quasi epocale, atteso da anni. Parliamo di uno strumento di pianificazione importante per questa parte strategica del territorio, un passo fondamentale che avvia le fasi verso l’approvazione e l’adozione definitiva del piano».

In prima linea anche le commissioni Ambiente e Urbanistica. «Questo è un Pul che tiene conto di diverse esigenze, dalla balneazione alla ristorazione, sino allo sport con spazi dedicati in spiaggia e in determinate porzioni di mare», sottolinea il presidente dell’Urbanistica Stefano Busonera. Oltre a beach volley e tennis, sono previsti corridoi di lancio per le concessioni che offrono il noleggio di piccoli natanti da spiaggia, scuole di vela, windsurf e kite surf. Sport concentrato anche nella parte del litorale oltre l’arenile, «perché la grande scommessa è far diventare il Poetto un centro sportivo all’aperto fruibile tutto l’anno». Sulla stessa linea la leader della maggioranza Valeria Piras: «Questo piano sarà importante per lo sviluppo di tutta la città, non solo del litorale».

