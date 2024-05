Litigio in aula, quindicenne accoltella un compagno di liceo 

Reggio Calabria. Dalla presa in giro agli insulti via via più pesanti, poi le minacce, infine l’aggressione. Sullo sfondo potrebbe esserci una rivalità sentimentale. Di fatto durante la lite in classe tra due studenti quindicenni è spuntato un coltellino svizzero che ha ferito a una spalla uno dei due adolescenti. È accaduto nel liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, dove oltre ai carabinieri è arrivato il sostituto procuratore per i minorenni Angelo Gaglioti.

Il ragazzino ferito è stato soccorso e poi accompagnato in ospedale anche dal padre, che che si è precipitato nel liceo avvertito dalla scuola. Ha riportato ferite non profonde, la lama corta non ha toccato organi vitali. Anche per questo i medici del Grande ospedale metropolitano, dove è stato condotto, hanno escluso immediatamente il pericolo di vita. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri è emerso che sono stati tre i colpi che il quindicenne ha sferrato contro il compagno di classe. L’aggressore è stato denunciato in stato di libertà e la Procura per i minorenni in queste ore, dopo che i carabinieri avranno ricostruito la dinamica della lite tra i due ragazzi, valuterà se indagarlo per lesioni gravi o addirittura per tentato omicidio. Entrambi i protagonisti provengono da famiglie lontane dalla criminalità. La notizia dell’accoltellamento si è diffusa in un baleno in città e ha provocato sgomento e preoccupazione. Sulla vicenda è intervenuto il Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che, si è chiesto «perché ci sfuggono di mano questi ragazzi. Una domanda che dovrebbe inquietarci fino a quando non avremo dato risposte ad un dilagare di violenza minorile, le cui radici affondano anche nel perpetuarsi della violenza quale metodo risolutivo di diatribe finanche insignificanti».

