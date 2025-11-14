VaiOnline
Siliqua.
15 novembre 2025 alle 00:33

Litigi in ambulatorio, solidarietà ai medici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo i gravi episodi accaduti nell’ambulatorio Ascot di Siliqua, e denunciati via social dalla dottoressa Michela Fois, si aggiunge lo sconcerto della collega Claudia Rescigno, per «la totale latitanza e il silenzio dell’Azienda». La dottoressa Rescigno, assieme Michela Fois, manda avanti l’ambulatorio Ascot del paese, che assiste e oltre mille pazienti. Certo non mancano le difficoltà, che potrebbero portare entrambe a dimettersi dall’incarico: «La sottoscritta fa fronte comune con la dottoressa Fois, e sono pronta a dimettermi dall'incarico in assenza di direttive ufficiali e risolutive», scrive Rescigno, spiegando che i problemi che gravano sul servizio Ascot sono diversi: «La negazione dei vaccini per la campagna antinfluenzale 2025-26, il convogliamento arbitrario di pazienti da Villasor verso l'ambulatorio di Siliqua, infine gli episodi di violenza verificatisi nel poliambulatorio durante il servizio della collega Fois». La dottoressa ha informato il distretto Asl di queste criticità, senza però avere risposte. Ma il buon lavoro svolto in questi mesi ha dato i suoi frutti, e sono tanti i messaggi di solidarietà giunti dai cittadini. Tra questi anche il gruppo di minoranza “Siamo Siliqua”, che interviene sulla vicenda attraverso un comunicato: «Condanniamo con fermezza questi comportamenti incivili ed esprimiamo piena solidarietà ai medici coinvolti, che svolgono un’importantissima funzione per la nostra comunità. Chiediamo l’intervento del sindaco di concerto con le istituzioni preposte. Siliqua non può permettersi di perdere questo fondamentale presidio sanitario».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 