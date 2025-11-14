Litigi in ambulatorio, solidarietà ai medici 

Dopo i gravi episodi accaduti nell’ambulatorio Ascot di Siliqua, e denunciati via social dalla dottoressa Michela Fois, si aggiunge lo sconcerto della collega Claudia Rescigno, per «la totale latitanza e il silenzio dell’Azienda». La dottoressa Rescigno, assieme Michela Fois, manda avanti l’ambulatorio Ascot del paese, che assiste e oltre mille pazienti. Certo non mancano le difficoltà, che potrebbero portare entrambe a dimettersi dall’incarico: «La sottoscritta fa fronte comune con la dottoressa Fois, e sono pronta a dimettermi dall'incarico in assenza di direttive ufficiali e risolutive», scrive Rescigno, spiegando che i problemi che gravano sul servizio Ascot sono diversi: «La negazione dei vaccini per la campagna antinfluenzale 2025-26, il convogliamento arbitrario di pazienti da Villasor verso l'ambulatorio di Siliqua, infine gli episodi di violenza verificatisi nel poliambulatorio durante il servizio della collega Fois». La dottoressa ha informato il distretto Asl di queste criticità, senza però avere risposte. Ma il buon lavoro svolto in questi mesi ha dato i suoi frutti, e sono tanti i messaggi di solidarietà giunti dai cittadini. Tra questi anche il gruppo di minoranza “Siamo Siliqua”, che interviene sulla vicenda attraverso un comunicato: «Condanniamo con fermezza questi comportamenti incivili ed esprimiamo piena solidarietà ai medici coinvolti, che svolgono un’importantissima funzione per la nostra comunità. Chiediamo l’intervento del sindaco di concerto con le istituzioni preposte. Siliqua non può permettersi di perdere questo fondamentale presidio sanitario».

