Litigano in strada poi la fucilata,  ucciso un muratore  

Inviata

Santa Giusta. Un colpo secco. Una fucilata in una torrida notte estiva, poi le sirene e i lampeggianti delle ambulanze. È passata da circa un’ora la mezzanotte quando il silenzio di via Dante è rotto da urla disperate: a terra con una gravissima ferita all’addome Francesco Salis, 44 anni. Inutili i soccorsi, il muratore è deceduto poco dopo all’ospedale San Martino di Oristano. L’aggressore Andrea Giuntoli, operaio 43 anni, è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione e adesso si trova nel carcere di Massama con l’accusa pesantissima di omicidio volontario.

La lite

Secondo una prima ricostruzione, i due (che si conoscevano da tempo) avrebbero iniziato a discutere all’interno di un bar poco distante dalla strada in cui è avvenuta l’aggressione. All’origine della lite ci sarebbero stati apprezzamenti di troppo da parte di Giuntoli verso una nipote di Salis. Battute che, secondo quanto emerso, sarebbero andate avanti da giorni e non erano certamente gradite allo zio. Gli animi si sarebbero scaldati ma la situazione è precipitata per strada, dove i due si sarebbero dati un appuntamento per chiarire. Il muratore si sarebbe presentato con un bastone e poi avrebbe impugnato una roncola (trovata in un cantiere vicino) mentre Giuntoli sarebbe arrivato con un fucile da caccia, nascosto in auto. Non c’è stato nessun chiarimento ma un regolamento di conti: forse dopo una colluttazione, l’operaio ha esploso un colpo. Uno solo che ha centrato Salis all’addome. La vittima si è accasciata in mezzo alla strada, mentre l’aggressore si è allontanato ed è tornato nella sua abitazione in via Giotto.

I soccorsi

Immediato l’allarme, in via Dante sono arrivate le ambulanze del 118 ma la corsa in ospedale non è bastata: troppo gravi le ferite, Salis è morto poco dopo. I carabinieri intanto, raccolte anche le testimonianze di alcune persone che avevano assistito alla lite, sono risaliti subito all’autore dell’omicidio, lo hanno rintracciato a casa e portato in caserma. Giuntoli, sentito a lungo dagli investigatori, ha ammesso le proprie responsabilità ed è scattato l’arresto. Al momento si trova nel carcere di Massama, in attesa della convalida e dell’interrogatorio di garanzia.

Gli accertamenti

I rilievi dei militari sono andati avanti per l’intera nottata. Il colpo esploso da distanza ravvicinata farebbe pensare a una colluttazione prima della fucilata fatale ma saranno necessari ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’omicidio e trovare pieno riscontro alla versione fornita da Giuntoli, che è stato sottoposto subito alla prova dello stub. Il fucile da caccia è stato messo sotto sequestro, sono stati sentiti diversi testimoni, al vaglio anche le immagini delle videocamere della zona. Si scava inoltre nel passato di entrambi, non è escluso che potessero esserci vecchie ruggini legate al mondo della droga. Il magistrato Andrea Chelo ha disposto l’autopsia ma ancora non è stato nominato il consulente. Giuntoli, invece, assistito d’ufficio da Antonello Casula, nelle prossime ore comparirà davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.

