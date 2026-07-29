Litigano in cucina, poi lei lo accoltella 

Una lite in casa, toni accesi, e infine è comparso un coltello. È successo in un’abitazione di Quartu, protagonista una coppia di nigeriani da tempo residenti in città. Ad avere la peggio è stato l’uomo, un 35enne, colpito con una coltellata dalla moglie immediato è stato l’allarme con l’arrivo di un’ambulanza e dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu.

Il ferito è stato accompagnato in ospedale dove è stato medicato al pronto soccorso: le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. La donna è stata denunciata a piede libero con l’accusa di lesioni aggravate.Sulla vicenda viene mantenuto il più stretto riserbo in attesa della conclusione delle indagini in corso per chiarire il motivo dell’aggressione sfociata nell’accoltellamento. Ma stando alle prime indiscrezione, tutto sarebbe nato da una discussione sorta per futili motivi. I carabinieri della Compagnia di Quartu, al termine dei loro accertamenti, hanno girato un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. Sarebbero state raccolte anche alcune testimonianze. La donna indagata potrebbe quindi essere presto interrogata dal giudice al quale potrà raccontare la sua verità sull’accaduto.

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