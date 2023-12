«Litigano e pensano alle Regionali» 

«Continuate a litigare e pensate alle elezioni regionali». Dopo gli scontro interni alla maggioranza è la volta dell’opposizione che entra nel merito dei malumori interni alla coalizione che sostiene il sindaco Morittu e che durante l’ultima seduta di consiglio si sono palesati con lo scontro tra il consigliere di “Carbonia avanti” Gianluca Arru e il vicesindaco e assessore alle attività produttive Michele Stivaletta. Oggetto del contendere è stata l’organizzazione della festa della birra, sulla quale Arru ha fortemente attaccato l’assessore.

Gli scontri

«Nulla di nuovo – dichiara Monica Atzori del gruppo misto - Considerata la composizione della maggioranza era tutto prevedibile e gli scontri invece che diminuire aumentano. Da qui alle regionali e alla fine del mandato ci aspettiamo nuove sorprese». Sulla stessa linea Daniele Mele, sempre del gruppo misto, che prima fa però una precisazione: «La manifestazione ha avuto il merito di rivitalizzare la miniera e tutto l’indotto che si è creato. E era ovvio che però con questo melting pot di ideologie diverse, unite solo dal voler essere eletti, succedesse questo. Con le regionali alle porte ognuno alza la cresta per apparire. Invece di pensare ai cittadini non stanno amministrando». Anche Gianluca Lai, dei 5 stelle, mette il dito nella piaga: «Per quanto riguarda le scelte sulla festa della birra bisogna dire che non si è rispettato il regolamento vigente. Se lo si vuole modificare lo si deve portare in aula e non plasmarlo alla sensibilità dell’assessore di turno. Con le Regionali in arrivo, dove nessuno sa ancora dove collocarsi».

Dispendio di energie

Per Daniela Garau, di Fratelli d’Italia, si tratta «dell’ennesimo cortocircuito di una maggioranza disgregata che tuttavia, prona a decisioni non condivisibili, continua a organizzare eventi con dispendio importante di risorse senza passare attraverso una manifestazione di interesse e affidandosi a un’associazione appena nata. È grave». Per Matteo Sestu di Sinistra futura «non è stato assunto nessun criterio sulla distribuzione dei fondi delle attività estive se non quello arbitrario dell’assessorato. Per quanto concerne la composizione della maggioranza continuano a dirsene di ogni colore però poi nessuno si prende l’onere di compiere atti concreti per mettere in crisi la Giunta». Anche la Pro Loco interviene sull’argomento.«La nostra posizione – dice il presidente Franco Marongiu – rimane quella di agosto: disappunto per la scelta fatta, ma portare avanti il nostro lavoro dando massima disponibilità al Comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA