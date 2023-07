Litiga con la vicina e le brucia la casa 

Ha litigato con la vicina e per dispetto – almeno stando alle accuse – ha dato fuoco a suo appartamento, devastandolo quasi del tutto. Un gesto folle costato caro al presunto incendiario: Ubaldo Belfiori, 39 anni, è stato arrestato dalla Polizia dopo una breve fuga ed è finito in carcere a Uta.

Fuoco e paura

Tutto succede in via della Musica, proprio a pochi passi dal mercatino rionale del mercoledì. L’allarme scatta verso mezzogiorno e mezza quando qualcuno nota il fumo fuoriuscire da una finestra di un appartamento al secondo piano delle case popolari. E subito dopo ecco comparire le fiamme. Si teme per tutto il palazzo, gli inquilini scendono in strada. Qualcuno nota un uomo allontanarsi. In via della Musica arrivano diverse squadre dei vigili del fuoco da Cagliari, si fa evacuare la palazzina e c resce la paura. A sirene spiegate arrivano diverse pattuglie della Polizia. Sanno già chi cercare. Poco prima una ragazza di 27 anni, sposata e madre di quattro bambini, aveva infatti bussato in Commissariato raccontando di aver avuto una discussione sul pianerottolo della sua abitazione con Ubaldo Belfiori, col quale in passato avrebbe avuto più di una discussione.

La caccia all’uomo

Così, mentre i pompieri cercano di circoscrivere il pericolo, i poliziotti danno la caccia al sospettato. Belfiori viene rintracciato poco dopo in un negozio della città. Accompagnato nella sede del Commissariato ci rimane per diverse ore prima del fermo e dell’arresto per incendio aggravato. In serata il trasferimento a Uta a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Marco Cocco al quale in serata il dirigente del commissariato Michele Venezia e il Sostituto Commissario Gianni Noto hanno inviato un dettagliato rapporto. Ubaldo Belfiori sarà interrogato domani in carcere alla presenza del suo legale di fiducia. Per l’uomo sarà l’occasione di raccontare la sua verità sull’accaduto. Un’indagine chiusa a tempo di record dalla squadra di polizia giudiziaria e dagli uomini delle volanti del Commissariato cittadino.

Il possibile movente

Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la vendetta dell’uomo. Pare che tutto sia iniziato con una discussione dopo un incontro casuale. A un certo punto la donna disperata è arrivata nel Commissariato di via Firenze denunciando quanto stava accadendo. Nel frattempo al secondo piano della palazzina il fuoco già divampava. Dopo pochi minuti i pompieri erano già all’opera nel tentativo di circoscrivere le fiamme evitando la diffusione negli altri appartamenti. I Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme che avevano aggredito l’intero piccolo appartamento danneggiando gli arredi. Più tardi la casa è stata dichiarata inagibile. Intanto la Polizia rintracciava il presunto incendiario. Poi l’arresto con l’indagato portato nel carcere di Uta.

