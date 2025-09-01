Litiga con il compagno e precipita per sei piani nella tromba delle scale 

Genova. Prima la lite in casa, i rumori di mobili spostati. Poi le urla sul pianerottolo e infine un tonfo sordo anticipato da un grido. È giallo sulla morte di Evelinndel Moori Chamorro, peruviana di 30 anni, precipitata dal sesto piano nella tromba delle scale dell’edificio dopo avere litigato con il compagno, di due anni più grande. In quella casa, messa a disposizione dal Comune per aiutare le persone in emergenza abitativa, Evelinndel abitava con l’uomo, le due figlie piccole, la sorella e la sua famiglia. L’indagine della Mobile parte dalle testimonianze dei vicini e dai video delle telecamere di sicurezza. La lite è avvenuta intorno alle 2,30. Lo ha confermato il compagno, interrogato per ore dai poliziotti: «Abbiamo litigato, lei stava per picchiarmi e allora sono scappato. Fuori dalla porta ha urlato: “Se non ti fermi mi butto”. Ma io ero già sceso». Un’ipotesi è che sia inciampata mentre si avvicinava alla ringhiera e abbia perso l’equilibrio e così sarebbe precipitata nel vuoto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l’automedica, e le volanti. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il pm ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Il Comune, proprietario dell’appartamento e dell’intero immobile, si è messo a disposizione degli inquirenti. Dopo l’esame medico legale e l’ascolto dei testimoni, la procura deciderà se aprire un fascicolo per omicidio volontario o colposo. Il compagno non è al momento indagato. L’uomo ha dato il consenso al prelievo di materiale rilevabile sotto le unghie, una procedura per valutare se vi sia stata una colluttazione. Sul corpo della donna, che faceva qualche lavoretto come badante, non ci sarebbero apparenti segni di violenza. Nella caduta si sarebbe anche rotta una gamba. Al momento della tragedia non c’erano le due figlie della coppia, mentre era presente la sorella della donna, con suo marito e i due figli. Una vicina è stata sentita dagli investigatori.

