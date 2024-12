Litiga col marito e lo pugnala con un cacciavite 

SIRACUSA. Una 30enne del Mali è stata arrestata dalla polizia per l’omicidio del marito, suo connazionale. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Pachino la donna, durante una lite, ha aggredito con un cacciavite l’uomo, che è morto poche ore più tardi all’ospedale Di Maria di Avola.

Ieri in tarda mattinata alla sala operativa della polizia municipale è stata segnalato un bambino di due anni solo in strada: quando gli agenti sono arrivati hanno trovato il piccolo con lo zio. Il bimbo è stato affidato ad una vicina di casa e sono stati avvisati i servizi sociali che, su indicazione dell'autorità giudiziaria, hanno trasferito il minore in una struttura di assistenza. Secondo quanto definito dagli investigatori quando il marito era ubriaco la donna temeva per la sicurezza del figlio e ne avrebbe parlato con il fratello, residente in una città del Nord Italia. Quest'ultimo, d’accordo con la sorella, nei giorni scorsi era andato a Pachino e aveva consigliato alla sorella di parlare con i servizi sociali del Comune. Marito e moglie erano regolarmente residenti a Pachino, dove l’uomo si guadagnava da vivere facendo lavori saltuari.

