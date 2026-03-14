Liti in maggioranza, altolà di Fenu 

«Stiamo lavorando intensamente perché, sia chiaro, la città e i cittadini vengono prima di tutto. L’invito alle forze politiche è quello di non perdere mai di vista questo obbiettivo e di lavorare con impegno e serietà per onorare il mandato dei nuoresi». Con queste parole il sindaco Emiliano Fenu tenta di stemperare le forti tensioni della maggioranza, esplose con lo scontro tra consigliere e vertice di Sinistra futura, complicate dall’uscita di Irene Melis dal Pd per approdare al gruppo misto dopo il no di Angelo Coda all’ingresso in Sinistra futura. Fenu sfoggia tanta diplomazia. Dice: «Il dibattito che in queste ultime 48 ore ha monopolizzato i media e le bacheche social non rende giustizia al mandato che ci è stato dato dai cittadini e a quanto fatto sinora».

Mediazione

Il sindaco sottolinea che la diatriba e gli assestamenti politici «non possono e non devono essere al centro del dibattito cittadino perché non sono al centro degli interessi, delle ambizioni e delle aspettative dei nuoresi e neanche di questa amministrazione». Un altolà alle forze politiche tanto litigiose. Aggiunge: «Il 63 per cento dei nuoresi che ci ha dato fiducia non lo ha fatto per assegnarci una poltrona da utilizzare come merce di scambio ma perché potessimo usare quella poltrona per amministrare e gestire al meglio la cosa pubblica. Lo stiamo facendo, con determinazione ed impegno, andando ad affrontare le difficoltà quotidiane della nostra città e ad impostare un progetto di rinnovamento senza precedenti per Nuoro e per tutto il territorio. Molti interventi sono già avviati, dalle opere pubbliche ai progetti di sviluppo della città. I tempi della burocrazia non sono immediati, ma i percorsi sono partiti e stanno andando avanti. Nel corso dell’anno inizieremo a vedere i primi risultati concreti».

Le tensioni

Il quadro politico è pieno di insidie anche se i numeri del Campo largo non cambiano nonostante il passaggio di Melis al misto. Gli occhi restano puntati sul braccio di ferro di Sinistra futura tra il consigliere eletto Angelo Coda e il partito guidato da Luca Pizzuto che lo diffida dall’uso del simbolo e del nome. Il maggiore nodo politico ruota attorno a questo. Ma c’è chi ipotizza anche possibili ritocchi nelle deleghe del Pd, che ha perso lo scettro di primo partito dell’alleanza, a favore del M5S. (m. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA