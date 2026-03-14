VaiOnline
Comune.
15 marzo 2026 alle 00:30

Liti in maggioranza, altolà di Fenu 

Il monito: «Eletti non per una poltrona da utilizzare come merce di scambio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Stiamo lavorando intensamente perché, sia chiaro, la città e i cittadini vengono prima di tutto. L’invito alle forze politiche è quello di non perdere mai di vista questo obbiettivo e di lavorare con impegno e serietà per onorare il mandato dei nuoresi». Con queste parole il sindaco Emiliano Fenu tenta di stemperare le forti tensioni della maggioranza, esplose con lo scontro tra consigliere e vertice di Sinistra futura, complicate dall’uscita di Irene Melis dal Pd per approdare al gruppo misto dopo il no di Angelo Coda all’ingresso in Sinistra futura. Fenu sfoggia tanta diplomazia. Dice: «Il dibattito che in queste ultime 48 ore ha monopolizzato i media e le bacheche social non rende giustizia al mandato che ci è stato dato dai cittadini e a quanto fatto sinora».

Mediazione

Il sindaco sottolinea che la diatriba e gli assestamenti politici «non possono e non devono essere al centro del dibattito cittadino perché non sono al centro degli interessi, delle ambizioni e delle aspettative dei nuoresi e neanche di questa amministrazione». Un altolà alle forze politiche tanto litigiose. Aggiunge: «Il 63 per cento dei nuoresi che ci ha dato fiducia non lo ha fatto per assegnarci una poltrona da utilizzare come merce di scambio ma perché potessimo usare quella poltrona per amministrare e gestire al meglio la cosa pubblica. Lo stiamo facendo, con determinazione ed impegno, andando ad affrontare le difficoltà quotidiane della nostra città e ad impostare un progetto di rinnovamento senza precedenti per Nuoro e per tutto il territorio. Molti interventi sono già avviati, dalle opere pubbliche ai progetti di sviluppo della città. I tempi della burocrazia non sono immediati, ma i percorsi sono partiti e stanno andando avanti. Nel corso dell’anno inizieremo a vedere i primi risultati concreti».

Le tensioni

Il quadro politico è pieno di insidie anche se i numeri del Campo largo non cambiano nonostante il passaggio di Melis al misto. Gli occhi restano puntati sul braccio di ferro di Sinistra futura tra il consigliere eletto Angelo Coda e il partito guidato da Luca Pizzuto che lo diffida dall’uso del simbolo e del nome. Il maggiore nodo politico ruota attorno a questo. Ma c’è chi ipotizza anche possibili ritocchi nelle deleghe del Pd, che ha perso lo scettro di primo partito dell’alleanza, a favore del M5S. (m. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Il Cagliari ritrova Gaetano

l Gaggini
Il conflitto

«Operatori umanitari, nessuno è al sicuro»

Il presidente nazionale della Croce Rossa ieri a Cagliari ha incontrato Comandini 
Umberto Zedda
Regione

Il vero rimpasto dopo il referendum

A rischio il Dem Cani (Industria) e i tecnici Manca (Trasporti) e Spanedda (Enti locali) 
Roberto Murgia
Confindustria

«Per poter crescere è fondamentale la formazione»

La testimonianza di Sergio Zuncheddu, imprenditore ed editore del gruppo L’Unione Sarda 
Massimiliano Rais
Ritenuto corretto il diniego di tutti i permessi da parte del Comune e della Regione alla Opr Sun 11 Srl

Tra Villasanta e Samassi bocciato dal Tar un impianto fotovoltaico

I giudici: manca la disponibilità dei terreni individuati per il progetto 
Santina Ravì
Viabilità

Vittime della strada, sud dell’Isola da record

Trentacinque morti nel 2025, il bilancio è ogni anno più pesante 
Luigi Almiento
Notte di fuoco

Rogo all’aeroporto: bruciate 14 auto destinate al noleggio

Alghero, si pensa a un atto doloso: sui mezzi versato liquido infiammabile 
Caterina Fiori