Liti e urla, bagarre in Consiglio 

La maggioranza salva il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis, a rischio dopo l’istanza di revoca presentata dai gruppi di minoranza. Richiesta al centro dell’ultima riunione fiume nell’aula di piazza Cellarium (guidata per l’occasione dal consigliere più anziano, Omar Zaher) durata quattro ore fra bagarre, urla, e continui scontri fra maggioranza e opposizione. Con tanto di finale a sorpresa: il voto a favore dell’istanza di revoca da parte del consigliere di maggioranza Alberto Cappai, passato alcuni mesi fa dall’Udc al gruppo Solinas presidente.

La vicenda

La richiesta di “sfiducia” per Melis era scattata a fine marzo in occasione dell’approvazione del bilancio. «Il presidente del Consiglio ha palesemente violato le norme regolamentari. Spogliandosi del ruolo di arbitro, non ha assicurato il corretto svolgimento dei lavori e non ha garantito il rispetto della dignità, il ruolo politico e le prerogative dei singoli consiglieri», i motivi ribaditi dall’opposizione martedì sera in Comune. Accuse che Melis ha respinto. «I gravi motivi di cui parlate non sussistono, non ho commesso nessun reato né ho violato la legge e non accetto che si dica che non sono imparziale, anche perché ricordo che per venticinque anni sono stato all’opposizione». Ancora Melis: «È un’accusa che mi offende profondamente, dire che la minoranza non ha avuto la parola è un’assurdità, così come la pretesa di annullare la seduta per quattro minuti di ritardo. Credo si sia scritta una brutta pagina della politica selargina, forse si sta perdendo di vista che l’obiettivo di ognuno di noi dovrebbe essere il bene della comunità e non la ricerca forsennata di pretesti per innescare battibecchi privi di fondamento».

Il dibattito

Discorso seguito da un lungo dibattito. «La sua passione per Selargius gliela riconosciamo, così come non dimentichiamo il suo impegno politico nella nostra città», ha sottolineato Franco Camba, ricordando il passato di Melis da sindaco e amministratore. «Questa non è una mozione contro la persona, ma contro la gestione del Consiglio con interpretazioni diverse del regolamento». Fra gli interventi in maggioranza quello di Pierpaolo Ambu, FI: «La minoranza sta lavorando in modo strumentale, lo dimostra la richiesta di ricorrere al voto segreto sulla quale stenderei un velo pietoso».