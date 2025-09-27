Liti e minacce per i parcheggi sotto casa 

Quando un parcheggio diventa terra di conquista. Da difendere a colpi di minacce, scritte e anonime. Accade quasi ogni giorno a Sestu, anche a causa della mancanza di posteggi lungo molte strade.

L’ultima “vittima” è Barbara Giola: «Avevo ospiti che vengono spesso a trovarmi a casa, e purtroppo al momento di salutarci abbiamo trovato sul parabrezza della loro auto un volantino piuttosto inquietante», racconta. Una minaccia neanche tanto velata: “Se tieni alla macchina non parcheggiarla più qui, lascia il parcheggio a chi vive in questa via, che dopo una giornata di lavoro non deve parcheggiare a km di distanza”.

Il problema

Via Cadorna è breve e stretta, qui uno spazio per parcheggiare è merce rara. Ma questo non giustifica minimamente una lettera minatoria, un vero e proprio reato. E le liti per parcheggiare non sarebbero rare in città. Dal centro alla periferia di Sestu sono in tanti a considerare lo spazio sotto casa come proprio e usano trucchetti per conservarlo. È il caso per esempio di Dedalo, un quartiere con molte villette e un solo posto auto riservato nel giardino. Ma in tanti hanno due o tre auto e le spostano a turno per occupare sempre la zona davanti casa, come se fosse uno spazio personale. Stessa situazione ad Ateneo, quartiere afflitto dalla cronica mancanza di parcheggi. E non va diversamente nel centro storico, dove sono tante le vie brevi e strette.

Polemica sui social

Giola ha pubblicato la foto del biglietto sui social, creando subito un’animata discussione. C’è chi invita a denunciare e chi fa notare come il malcostume di tenere il posto sotto casa “riservato” per sé sia una cattiva abitudine diffusa. Alcuni hanno paura di parlare, ma si sfogano comunque denunciando la situazione, dietro la promessa di anonimato: si parla di liti o discussioni animate, forse anche di danneggiamenti. Da molti anni tutti gli edifici costruiti a Sestu devono avere un passo carrabile e parcheggi interni. Ma le case più vecchie non hanno questa possibilità, e negli anni il numero delle auto in circolazione è aumentato.

Lo sfogo

«Noi purtroppo abbiamo un solo posto in casa, per questo facciamo parcheggiare gli ospiti in strada», spiega Barbara Giola, «sono arrabbiata e ne parlo pubblicamente perché deve essere chiaro che la strada è di tutti, e che un gesto del genere è grave. Spero non ci siano ripercussioni, ma non deve passare sotto silenzio. Denunciare? vedremo. Ma forse metteremo una telecamera davanti a casa». Intanto il problema dei pochi parcheggi rimane. A Dedalo sono state realizzate nuove aree per la sosta e il Comune prevede di realizzarne anche ad Ateneo.

