Liti col Fisco, arriva la rottamazione 

Il Governo alla fine ha ceduto e nella guerra contro le pendenze fiscale mette in campo l’ennesima sanatoria. Il decreto attuativo della delega fiscale presentato in Consiglio dei ministri ha messo in cantiere infatti la «definizione agevolata di tutte le liti pendenti».

Strategia

L’impianto del provvedimento vuole però andare oltre quelli analoghi che lo hanno preceduto, tendendo la mano ancora più vicino ai contribuenti in debito con il Fisco. Questa volta potrebbe essere perciò possibile chiudere i contenziosi con l’erario versando solo il 5% della somma inizialmente dovuta.

L’obiettivo dell’Esecutivo, in stretta collaborazione con l’Agenzia delle entrate, sembra chiaro: si punta a un potenziamento della conciliazione delle liti, allargando l’applicazione addirittura in Cassazione aggiungendo anche l’abolizione della mediazione per le liti fino a 50mila euro.

Numeri

La priorità è una: alleggerire l’enorme archivio di carichi ancora pendenti cercando nel contempo di rastrellare ogni euro possibile, molti dei quali probabilmente persi per sempre. Oggetto del decreto sono almeno 100mila procedimenti imbrigliati da anni nelle Commissioni tributarie e in Cassazione, per l’ammontare astronomico di circa 40 miliardi di euro. Sul tema è intervenuto in prima persona il viceministro dell’Economia Maurizio Leo: «Dovevamo in qualche modo mettere ordine in questa materia, lo facciamo spingendo molto sulla digitalizzazione e inserendo una serie di misure a vantaggio dei contribuenti».

Futuro

Sì, tra i pilastri della misura c’è anche la smaterializzazione della burocrazia con una massiccia transizione verso la digitalizzazione dei documenti, da inviare sempre più via Posta elettronica certificata e prevedendo inoltre udienze svolte da remoto.

La piccola grande rivoluzione, se i tempi verranno rispettati, partirà dal gennaio del 2024 e consentirà di scaricare il peso dei procedimenti arretrati contribuendo anche ad ammortizzare le nuove cause che si aggiungono ogni anno, ben 10mila pratiche che non fanno altro che rendere ancora più difficile il compito del Governo.

