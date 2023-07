Lite tra vicini per un incendio 

«Il fuoco è passato da un terreno all'altro e ha bruciato le mie piante di pesche. Perché nessuno controlla questi terreni?». A domandarselo è il coltivatore di San Sperate Stefano Collu che pochi giorni fa ha visto le fiamme raggiungere il suo campo di pesche passando dalle zone intorno e che ha presentato denuncia formale ai carabinieri per danneggiamento. Il terreno confinante al suo appartiene alla famiglia della vice sindaca Germana Cocco che assicura: «Facciamo chiarezza: non era un terreno incolto, veniva usato per il pascolo in comodato d'uso gratuito. Se fosse stato incolto sarei stata multata, come può accadere ed è accaduto a molti amministratori. Nessuno è al di sopra delle regole, questo sia chiaro. Il fuoco ha raggiunto il nostro terreno, non è nato da noi. Ma capiamo perfettamente lo stato d'animo di Stefano e cercheremo di aiutarlo se potremo».

Il rogo

L'incendio è divampato nel pomeriggio dello scorso 27 giugno. Sconosciute le cause, sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia la protezione civile. La zona colpita è poco distante dalla 130dir che porta a Decimomannu. «Il fuoco non è riuscito a farsi largo nel mio terreno», racconta Collu, «abbiamo subito attivato l'irrigazione e grazie alle linee taglia fuoco è rimasto quasi del tutto all'esterno».

Le fiamme però hanno circondato il campo e a farne le spese sono state le piante più vicine alla recinzione. «Ho perso otto peschi con i frutti in maturazione. Potrei stimare una perdita di mille euro. Però le piante danneggiate sono più di 50. Le pesche in questo caso le avevo già tagliate, ma comunque dovrò eliminare le piante e sostituirle. Per tre anni poi non produrranno. Questi sono danni incalcolabili. Il vento ha spinto le fiamme verso di noi», racconta ancora Collu, «perché non c'è controllo sui terreni incolti come quelli intorno?».

La vicesindaca

Il terreno a fianco appartiene alla vice sindaca, Germana Cocco che spiega: «Anche noi siamo stati vittime di quel rogo partito da chissà dove. Capisco cosa significhi perdere il frutto del proprio sudore sulla terra. L'ho provato sulla mia pelle diverse volte. Non sono indifferente al suo dolore e cercheremo di metterci in contatto per capire se e come possiamo aiutarlo. Mi occupo di ambiente perché è ciò che amo, come persona prima che come amministratrice».

RIPRODUZIONE RISERVATA