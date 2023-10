Lite tra sindaco ed ex impiegato 

Urla, spintoni e insulti. Tutto è accaduto in Municipio a San Gavino durante la seduta del Consiglio comunale diventata a porte chiuse per discutere il quinto punto all’ordine del giorno dal contenuto riservato. Così i presenti – nel pubblico c’erano il dipendente comunale in pensione Mauro Piras, i vigili urbani in servizio Andrea Orrù e Francesca Collu e altri due colleghi della polizia municipale Francesco Marras e Gian Paolo Pisu – hanno abbandonato l’Aula e per alcuni minuti sono rimasti nell’andito. Invitati ad allontanarsi dalla segretaria comunale e, subito dopo, anche dal sindaco Carlo Tomasi che con toni accesi ha chiesto loro di andarsene visto l’ordine del giorno riservato (nulla trapela al riguardo dalle fonti ufficiali ma pare si dovesse parlare delle frasi sessiste pubblicate su Facebook dal comandante della polizia municipale).

Il racconto

I quattro vigili urbani e il dipendente in pensione Mauro Piras erano ormai lontani dall’aula consiliare, quando è scoppiata una discussione accesa e, a detta di alcuni testimoni, si sarebbe arrivati anche a spintonamenti. «Il primo cittadino – evidenzia l’agente della Municipale Francesco Marras – ha messo le mani addosso al dipendente in pensione Mauro Piras, che tra l’altro ha un pacemaker, e lo ha spintonato. A quel punto ho urlato, ripetendo alcune volte la frase “Non mettergli le mani addosso, allontanati” e prima ancora ho detto “gli hai messo le mani addosso”. Il sindaco ha detto che avrebbe chiamato i carabinieri e io come risposta ho detto che avrei chiamato la stampa. Il sindaco gli ha messo una manata all’altezza del cuore e lo ha spintonato. Io mi sono messo in mezzo per evitare il contatto tra i due». È ancora scosso per l’accaduto Mauro Piras, 69 anni, che ha lavorato in Comune nell’ufficio Cultura, sport e spettacoli: «Il primo cittadino mi ha messo la mano proprio all’altezza del pacemaker e mi ha spinto e mi ha anche detto che mi avrebbe potuto fare molto male».

La replica

Ma il sindaco Carlo Tomasi ha una versione diversa dei fatti: «Sono stato insultato e il dipendente in pensione mi ha dato dell’imbecille insieme ad altre ingiurie. Non c’è stato nessun contatto fisico. È vero che le voci si sono sollevate, ma io sono per natura un pacifista e non metterei mai le mani addosso a nessuno. Per lo più avevo una mano in tasca, mi sarebbe piaciuto chiarire con quella persona subito e capire i motivi dell’insulto. Il punto all’ordine del giorno è segreto e nessuno avrebbe dovuto rivelare l’oggetto della discussione». Sull’episodio interviene il consigliere Stefano Altea: «Dalle informazioni riferite da chi ha assistito all’episodio, ci sarebbe stato un comportamento del sindaco non confacente al suo ruolo istituzionale. Cercheremo di capire meglio che cosa sia successo e, nel caso, chiederemo al sindaco di riferire in aula. Dopo il deprecabile episodio dell’assessore Libero Lai che su Facebook ha minacciato di dare fuoco alle persone, questo ulteriore episodio, se confermato, richiederebbe una profonda riflessione sulla credibilità di questa Giunta».

