Lite tra minoranza e sindaco sulla crisi all’Unione Comuni 

Si preannuncia battaglia nel Consiglio comunale di Macomer, convocato per domani sera. Le minoranze attaccano il sindaco, reo di non aver inserito all’ordine del giorno il dibattito legato alla crisi dell’Unione dei Comuni dove l’assemblea è convocato alle ore 12 sempre di lunedì. Dai banchi dell’opposizione, Rossana Ledda attacca: «Il sindaco Uda chiude al dialogo e mette il bavaglio ai consiglieri». Riccardo Uda non avrebbe accettato l’inserimento di questo punto all’ordine del giorno poiché è un argomento prettamente politico. «Eppure - sottolinea in una nota Rossana Ledda - c’è l’esigenza di conoscere, in tempi utili e aggiornati, un argomento così importante e significativo, con un dibattito durante il quale ogni consigliere comunale può esprimersi. Il sindaco, che si reputa un uomo solo al comando, non accetta il dialogo e il confronto e agisce con prepotenza e con dispotismo. Ha forse paura di confrontarsi e dover ammettere che la scelta di sfiduciare il presidente dell’Unione dei Comuni è motivata dal fatto che lo stesso presidente rappresenti lo schieramento politico al sindaco poco simpatico».

Riccardo Uda risponde: «Sono affermazioni ridicole di chi, in tutti questi anni, ha contribuito, da vice presidente dell’Unione, a creare un tesoretto di soldi non spesi. Ora siamo noi a programmare il Plus 2023 perché Rossana Ledda non si sa bene in cosa fosse affaccendata». (f. o.)

