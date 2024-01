Lite tra medici per i pazienti 

Prima la disputa tra medici per le nomine dei pazienti, poi il chiarimento, le scuse e il ritrovato accordo. Il fatto è accaduto ad Assemini con tanto di turbolenze via social. Sullo sfondo la carenza dei medici di famiglie, gli sforzi della Asl che è riuscita a perfezionare prima gli incarichi provvisori e poi quelli definitivi in grado di garantire di nuovo in una città così importante una dignitosa, seppur ancora insufficiente, assistenza sanitaria.

Tutto comincia quando i fratelli Anna e Giovanni Filigheddu accettano un incarico provvisorio dalla Asl per seguire i pazienti di Assemini. Prendono possesso dell’ambulatorio di via Due Agosto e cominciano a ricevere i pazienti, alcuni dei quali rimasti per qualche mese senza specialista di base dopo alcuni pensionamenti.

Nell’ambulatorio

La situazione cambia quando ad Assemini l’Asl nomina un altro medico, stavolta titolare, Milena Cireddu. Anche lei si stabilisce nell’ambulatorio messo a disposizione dal Comune negli spazi della Guardia medica. E quando vede affissi gli orari di lavoro dei due colleghi, Anna e Giovanni Filigheddu, stacca i cartelli e invita i pazienti a scegliere lei come medico di base.

Scorrettezza? Gesto per niente elegante? Addirittura un abuso?

Anna Filigheddu, furibonda, sui social non la manda a dire: «Ho trovato staccati i cartelli relativi alle comunicazioni per i nostri pazienti. Ovviamente mi sono già mossa in merito legalmente per sapere chi è l’autore di questo sopruso. Mio fratello ed io per ora abbiamo un incarico per un anno che non ci è stato revocato dal momento che nella Asl di Assemini sono previsti 23 medici e attualmente ce ne sono solo 16. In ogni caso noi aspettiamo di poter accedere al futuro bando per poter rimanese con voi definitivamente».

Il chiarimento

Del caso, ovviamente, se n’è interessata la Asl. Ed è stato accertato che si è trattato di un equivoco: la dottoressa Milena Cireddu pensava che, dopo la sua nomina, il contratto dei fratelli Filigheddu fosse venuto meno e invitava i loro pazienti a scegliere lei come medico di fiducia.

Un incontro fra i tre medici e la Asl ha stemperato le tensioni. «Abbiamo chiarito tutto, il problema è stato risolto», dicono al telefono Anna e Roberto Filigheddu. «Solo un equivoco, ho chiesto scusa», chiude Cireddu. Con buona pace dei pazienti asseminesi.

