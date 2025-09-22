Lite tra genitori, assolta una madre 

Era finita sotto processo con l’accusa di impedire all’ex marito di vedere il figlio come previsto dal giudice. Nei giorni scorsi il giudice Nicola Caschili la ha assolta con formula piena perché il fatto non sussiste. Il pm aveva chiesto una condanna a sei mesi e l’ex marito un risarcimento di 5000 euro. Tuttavia sono prevalse le argomentazioni della difesa della signora, con l’avvocato Matteo Stochino.

La signora, di un paese ogliastrino, era accusata di aver eluso l'esecuzione di un provvedimento giudiziale concernente l'affidamento del figlio minore. Il quadro in cui si è svolta la vicenda è quello di un’estrema conflittualità, senza contatti diretti tra genitori. Il padre non avverte neppure la madre di un infortunio che il piccolo si era procurato quando era con lui. Piccolo che non riusciva a spiegare in maniera adeguata cosa fosse successo. Non riuscendo a capire come si si fosse fatto male e non avendo nessuna spiegazione, la signora ha riferito di un disagio del bambino, sofferenza e timore nel dover incontrare il padre, che vedeva il bimbo dal sabato mattina alla domenica sera, senza contestazioni. Un giorno è andato a scuola a prendere il bambino e non trovandolo ha presentato querela. Tuttavia il giudice ha evidenziato come non esista alcuna prova di condotte attiva di impedimento da parte della signora e non esiste, a maggior ragione, alcuna prova circa la malafede. La madre ha agito nella convinzione di tutelare l'interesse superiore del figlio sottolineando l'atteggiamento ritorsivo del padre e l'assenza di tentativi di collaborazione. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA