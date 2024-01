Lite tra ex per un cane: lui finisce a processo con l’accusa di stalking 

Avrebbe perseguitato e tormentata per mesi l’ex moglie con decine di telefonate e messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, ansioso per lo stato di salute del loro cane e convinto che la donna non curasse con attenzione l’amato l’animale per fargli dispetto. Ora, dopo la denuncia dell’ex compagna, un 51enne dovrà difendersi in dibattimento dall’accusa di atti persecutori, molestie e altri reati legati ad una separazione travagliata.

Pomo della discordia è stato un “Dogue de Bordeaux” di sette anni, un esemplare di razza che ha vissuto a lungo con la coppia e che, durante la separazione, era rimasto nell’abitazione coniugale, assegnata dal giudice alla donna. L’ex compagno, che si era trasferito nella casa di famiglia, voleva portarlo con sé nell’appartamento dei genitori, ma la ex si era opposta sostenendo che lì non ci fosse giardino. Da quel momento la donna sarebbe stata bersagliata da un’infinità di telefonate e messaggi a tutte le ore, ma anche minacce di ritorsioni se l’animale non fosse stato curato con attenzione. Una presunta persecuzione che che avrebbe provocato uno stato d’ansia e la necessità per la presunta vittima di una terapia.

Della questione ora se ne occuperà il giudice del Tribunale: conclusa l’inchiesta, il pubblico ministero Ginevra Grilletti ha chiesto di mandare a processo il 51enne. Ai carabinieri della Stazione di Stampace che hanno svolto le indagini l’uomo aveva spiegato solo di essere preoccupato per il cane perché di razza e perché sofferente di alcune patologie. Da qui le chiamate.

