Lite tra anziani, chiesti 13 anni 

Colpì con la roncola il vicino di casa con la consapevolezza che avrebbe anche potuto uccidere. E per il pm Valerio Bagattini non ci sono dubbi: Antonio Francesco Vidili, 73 anni di Scano Montiferro va condannato a 13 anni e 6 mesi per tentato omicidio aggravato. Secondo l’avvocato difensore Antonello Spada, invece, pur avendo avuto una reazione spropositata nella lite coi vicini non aveva intenzione di uccidere pertanto il reato andrebbe derubricato da tentato omicidio a lesioni. Sulle richieste della procura e della difesa, il collegio dei giudici si pronuncerà giovedì 22.

La storia

La vicenda risale al 27 luglio 2020. Secondo quanto ricostruito ieri in Aula i due vicini di casa Francesco Puggioni e Francesco Farina, entrambi ottantunenni, stavano trascorrendo il pomeriggio in una cantina, proprio accanto alla casa di Vidili che sarebbe stato infastidito e disturbato dal forte vociare. E così Vidili si sarebbe affacciato nella cantina per chiedere un po' di silenzio, Puggioni e Farina lo avrebbero invitato ad uscire e lui sarebbe andato a sedersi nella piazza. Poco dopo era stato raggiunto dai due vicini, qualche parola ed era nato subito il battibecco. C’era stata una colluttazione, anche Vidili era stato colpito a colpi di stampella da Farina, poi rientrò nella sua casa e tornò con la roncola in pugno con cui colpì Puggioni al braccio.

In Aula

Il pm Bagattini ieri ha evidenziato che Vidili era consapevole di poter anche uccidere. Secondo la pubblica accusa l’anziano è sempre stato una persona aggressiva e quel giorno diede il peggio di sé. Inoltre la sua azione contro i vicini non si è esaurita subito, lui ha continuato a colpire nonostante altre persone cercassero di fermarlo. Da qui la richiesta di condanna a 13 anni e mezzo oltre che tre anni di libertà vigilata. La parte civile con l’avvocata Maria Franca Obino si è associata alle richieste dell’accusa, chiedendo anche il risarcimento danni. La difesa con l’avvocato Spada ha sottolineato che Vidili era un anziano solo che talvolta faceva uso di alcol e questo potrebbe aver innescato la reazione. Ma ha sferrato un unico al polso di Puggioni «lo avrebbe potuto colpire più volte alla testa e non l’ha fatto. Questa dinamica non integra il reato di tentato omicidio». Da qui la richiesta di derubricare l’accusa in lesioni, mentre per le contestazioni di minacce e porto d’arma ha sollecitato il minimo della pena.