Lite sull’autonomia speciale La riforma dello Statuto è lontana 

Prevale lo scontro. In particolare, non sembrano superabili al momento le frizioni forti legate all’approvazione dell’autonomia differenziata. «Una legge che spacca in due il Paese», ha ripetuto anche ieri la governatrice Alessandra Todde, a Genova per sostenere la candidatura di Orlando alla presidenza della Liguria. Le risponde Francesco Mura, deputato e coordinatore regionale di FdI: «Abbiamo un problema grave: il posizionamento di Todde rispetto all’azione di devoluzione dei poteri da parte del Governo in applicazione della Calderoli».

«Occasione persa»

Secondo il parlamentare, «la Regione ha abbandonato la battaglia per la riconquista di una specialità che nel tempo si è persa per sposare le battaglie del M5S di Conte sul livello nazionale». Questa, aggiunge, «è la base di tutti gli errori: avremmo potuto sfruttare la fase innovativa che il Governo Meloni sta mettendo in campo, cioè dare attuazione a una distribuzione di fette di potere e capacità di autodeterminazione che nella storia della Repubblica poche volte si è vista. Invece la Regione sarda ha legiferato contro le norme sovraordinate dello Stato e dall’inizio della legislatura ha già battuto tutti i record di impugnazione delle leggi regionali». La trasversalità partitica di battaglie come quella per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione sembra lontana anni luce. Due giorni fa i Riformatori hanno annunciato una mozione che impegna la Giunta a lavorare sul fronte delle norme di attuazione dello Statuto: 32 quelle approvate in 76 anni contro le quasi 200 del Trentino Alto Adige. Quindi, è la posizione dei liberal democratici che cercano la convergenza anche di fette del Campo largo, meglio concentrarsi sul rafforzamento dell’Autonomia speciale, più che sulla legge Calderoli che riguarda le regioni a Statuto ordinario.

«Specialià cancellata»

L’appello non è andato a buon fine. «C’è un limite all’incoerenza, e i Riformatori lo superano ampiamente», taglia corto il senatore del Pd Marco Meloni, «non c’è un “dibattito” sull’autonomia differenziata: c’è una legge che la destra ha approvato, che cancella la specialità e danneggia moltissimo le regioni insulari e del Sud. Loro non vengono da Marte ma fanno parte della coalizione che ha approvato questa legge, mentre noi abbiamo raccolto le firme per abrogarla». Sulle norme di attuazione sempre il dem spiega che «se parliamo di energia e rinnovabili, è il loro governo ad aver presentato ricorso contro le norme rivolte ad attenuare l’impatto ambientale delle rinnovabili, e non dà nessuna disponibilità a trattare. Le norme di attuazione non le fa il Consiglio regionale, si fanno col Governo. E il loro governo dice no a tutto». Terzo, «non vedo la destra in Parlamento impegnata a sostenere le nostre proposte sull’attuazione del principio di insularità, proposte che prevedono per le Isole sia risorse che norme specifiche su continuità territoriale, energia, scuola, sanità. Loro sostengono un governo che ci vuole persino impedire di far entrare in servizio temporaneamente i medici in pensione, nella condizione disastrosa in cui hanno lasciato la sanità sarda. Insomma, le lezioncine dei Riformatori sono solo uno sfacciato inno all’incoerenza».

Condivide l’iniziativa dei Riformatori Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia: «Trovo anacronistico che la Giunta abbia impugnato l’autonomia delle regioni a Statuto ordinario e non si occupi dell’autonomia sarda, della necessità di adeguare lo Statuto alle esigenze dei tempi. Sul tema posto dai Riformatori possano crearsi le condizioni di un’iniziativa trasversale. Ne va del futuro della nostra collocazione nel panorama delle regioni che devono arrivare a contare di più, riacquistando una centralità nel Mediterraneo».

Due fronti

Non fa polemiche Roberto Deriu. Per il capogruppo dem in Consiglio regionale, i fronti dell’Autonomia su cui lavorare sono due. «Uno interno, fondamentale: bisogna incrementare la velocità e l’efficacia della spesa, dando più soldi ai Comuni e aumentando le competenze delle Province e riformando la burocrazia regionale». Quanto al fronte esterno, «la frontiera è europea: possiamo avere una nuova autonomia con le Regioni insulari mediterranee dell’Europa, con loro dobbiamo contrattare lo status di insularità europea, che è il modo per allentare i vincoli». In questa direzione, aggiunge, «si muovono due proposte di legge che spero vadano in Aula nelle prossime settimane». Sul fronte interno, invece, «c’è già stato un aumento di fondi per i Comuni, mentre abbiamo recuperato la funzionalità delle province».

RIPRODUZIONE RISERVATA