Lite sulla pagina social della maggioranza 

Si accende in Consiglio comunale a San Gavino lo scontro sulla pagina social “Città Futura”, gestita dalla maggioranza e che non rivela i nomi degli autori dei contenuti pubblicati. I consiglieri di minoranza e del gruppo misto Bebo Casu (primo firmatario), Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu hanno scritto un’interpellanza, lamentando la mancanza di trasparenza: «In questa pagina, con frequenza si comunicano fatti relativi alle azioni dell’amministrazione e anche comunicati con accuse politiche e attacchi diretti alle opposizioni. La risposta del primo cittadino è stata evasiva, fumosa e profondamente irrispettosa verso il diritto dei cittadini alla chiarezza, alla trasparenza e alla responsabilità. In democrazia, ogni parola ha un autore. Se sulla pagina ufficiale del gruppo di maggioranza fossero pubblicate dichiarazioni errate o offensive, chi ne risponderebbe?».

Le istanze

Per i sei consiglieri, il Municipio manca al principio di trasparenza: il Comune «non può comunicare attraverso uno schermo protetto dall’anonimato di gruppo. Dietro i post di una pagina politica ci sono scelte, strategie e, presumibilmente, ruoli definiti. Se non si avesse nulla da nascondere e se si volesse davvero onorare questo principio di trasparenza su cui si è insistito in campagna elettorale, si risponderebbe con chiarezza. Non accettiamo l'idea di una politica senza volto, che tutela l'anonimato. Se la maggioranza decide di utilizzare canali social per influenzare l'opinione pubblica, deve avere il coraggio di metterci la firma: l'impersonalizzazione citata dal sindaco somiglia molto a una comoda fuga dalle responsabilità. Continueremo a pretendere che la comunicazione politica del nostro Comune sia improntata alla limpidezza, perché i cittadini di San Gavino meritano interlocutori certi, non entità astratte o virtuali. I cittadini hanno anche il diritto di sapere se, chi scrive, lo fa a nome di tutti o di pochi. La democrazia vive di confini certi, non di zone grigie utilizzate per scopi propagandistici».

La replica

Il sindaco Stefano Altea respinge le accuse della minoranza: «La filosofia dell'azione politica del gruppo è sempre stata caratterizzata dalla collegialità e non dai personalismi. Ad esempio, il simbolo elettorale non riprendeva il nome del candidato sindaco, a differenza degli altri. Il gruppo che sostiene la maggioranza è ben più ampio di consiglieri eletti, Giunta o sindaco e, per natura, muta nel tempo. La parte politica eletta comunica con i canali istituzionali che stanno crescendo tantissimo grazie al lavoro della consigliera Alessia Cossu, che ha la delega alla comunicazione. La popolazione giudicherà in base a fatti e risultati, non certo per le comunicazioni sulla pagina social Città Futura. Il fatto che l'opposizione attacchi la maggioranza su queste cose dimostra la pochezza delle argomentazioni che porta nel dibattito politico locale».

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