Lite sulla gestione del patrimonio  

Riflettori accesi dell’opposizione sul settore patrimonio, reo di «portare maggiori oneri all’Ente sia in termini di risorse umane che economici», affermano i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello misto.

«Il settore è gravemente in ritardo nell'aggiornamento delle tariffe degli impianti sportivi ma, straordinariamente, solerte nei rinnovi e nelle proroghe delle concessioni, nonostante presunti conflitti di interesse», attaccano i capigruppo, Michela Vacca e Franco Paderi, rimarcando come i costi di gestione delle strutture comunali incidano gravemente sulle spese di bilancio.

Finanziamenti persi

«La maggioranza non può da una parte seguire la via della austerità con l’aumento indiscriminato delle tasse e poi permettersi un lassismo da altre. Dopo la grave perdita del finanziamento al bando LavoRas, questa è l’ennesima dimostrazione di un palese errore di valutazione nelle scelte effettuate nella distribuzione sia delle deleghe assessoriali che del personale ai vertici».

Il settore patrimonio è stato, infatti, istituito poco più di un anno fa, quando la Giunta guidata da Pietro Pisu ha optato per una riorganizzazione degli uffici.

Le accuse

«Avrebbe dovuto portare a una maggiore efficienza nella gestione patrimoniale comunale ma, nei fatti, si è tradotto unicamente in maggiori oneri per l’Ente sia in termini di risorse umane sottratte ad altri settori che in termini propriamente economici con un’indennità annua di 10mila euro in più rispetto allo stipendio a favore del responsabile», prosegue la minoranza. «Tra l’altro se le manutenzioni del patrimonio continuano a essere gestite dal settore Lavori Pubblici e la riscossione delle occupazioni del suolo pubblico, compresi i passi carrai, è stata affidata all’esterno con stanziamenti di bilancio, non si intuisce quali siano gli obblighi in capo a al patrimonio che pare si occupi quasi esclusivamente del rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni di intrattenimento. Sembra asservito all'assessora alla cultura, con il beneplacito dell'assessore Carlo Secci, incapace di opporsi».

E poi si domandano che fine abbia fatto il progetto di riordino del patrimonio con il Comune di Cagliari: «Sollecitato più volte, ma a oggi tutto tace», aggiungono Vacca e Paderi, convinti che «a distanza di oltre un anno sia giusto interrogarsi sulla bontà della riorganizzazione dell’Ente e fare i conti con la realtà dei fatti».

E aggiungono: «Il Comune in questo momento non si può permettere di perdere altri finanziamenti e, tanto meno, introitare minori somme da vincolare alla manutenzione. È necessario agire con serietà, altrimenti è solo la conferma di quanto questa Giunta sia incastrata tra compromessi e promesse elettorali».

Dall’altra parte, l’assessore al patrimonio, Carlo Secci, preferisce però «non rispondere a questo minestrone di accuse buttate lì».

