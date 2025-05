Lite sul centro estivo per bambini 

Si accende la polemica tra i consiglieri di minoranza e la maggioranza sulle modalità di fruizione delle attività estive destinata a bambini e ragazzi della cittadina. Per i cinque esponenti dell’opposizione Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Angela Canargiu e Nicola Ennas le nuove modalità di iscrizione e il costo del servizio potrebbero penalizzare molte famiglie e soprattutto quelle con difficoltà economiche vista la richiesta di un contributo non richiesto negli anni scorsi. Lo rimarcano con forza in una interpellanza rivolta alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e all’assessora ai Politiche sociali Rachele Carrisi: «È stato pubblicato il bando comunale utile alla preiscrizione dei bambini e delle bambine e presenta nuove caratteristiche. Tale offerta appare a numero chiuso e a compartecipazione economica. I criteri prevedono l’iscrizione in base all’ordine di arrivo delle domande di preiscrizione».Di qui la richiesta di chiarimenti nel prossimo consiglio comunale: «Per questo – aggiungono i cinque consiglieri - interpelliamo l’assessore alle Politiche sociali su quali siano state le valutazioni che hanno determinato l’offerta del nuovo centro estivo e se è stato valutato il rischio di estromettere tante famiglie, in particolare quelle a basso reddito e i bambini e le bambine diversamente abili, avendo per criterio la possibilità di preiscrizione sulla base dell’ordine di arrivo delle domande».

La replica

Ma il sindaco Stefano Altea e l’assessora Rachele Carrisi smorzano le polemiche: «Quest'anno abbiamo ripensato il servizio del centro estivo comunale per fornire alle famiglie di San Gavino Monreale un’offerta ancora più strutturata, utile e rispondente alle reali esigenze di genitori e bambini. Dal 30 giugno al primo agosto, per 5 mattine a settimana, i bambini che abbiano frequentato il primo anno della scuola dell’infanzia fino alla quinta primaria potranno i partecipare a giornate ricche di gioco, socialità, attività educative e momenti di svago. Per rendere tutto questo possibile e sostenibile dal punto di vista finanziario abbiamo introdotto una quota di partecipazione per le famiglie, calcolata in base all’Isee, in modo da contribuire in maniera equa e proporzionale al costo del servizio offerto. È una scelta che ci permette di rafforzare il servizio, aumentare il numero degli operatori e garantire una migliore organizzazione. Ad oggi sono arrivate già 80 adesioni».

L’ex assessore

Ma per Bebo Casu per tante famiglie questa offerta non è rispondente alle necessità: «Chi ha Isee zero deve pagare 55 euro. Chi ha due figli e un Isee non basso deve spendere oltre 200 euro. Il Comune in passato offriva il centro estivo gratuitamente. È accettabile una quota di iscrizione, ma così non si pensa a chi ha poche risorse. Inoltre se conta l’ordine d’arrivo delle prescrizioni, potrebbero rimanere esclusi bambini, come quelli con disabilità, ai quali il centro può dare benessere».

