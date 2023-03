Lite sugli attraversamenti rialzati 

Realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati nelle vie Riu Mortu, Monte Arci, Argentina, Caracalla, Porto Botte e Redentore. I lavori sono terminati due giorni fa. Nei prossimi giorni verranno completati quelli previsti in via Giulio Cesare.

Si tratta di strumenti di dissuasione della velocità che in città sono presenti già in altre strade e che il Comune intende estendere perlomeno nelle strade considerate più pericolose. «Un incessante e continuo lavoro che ogni giorno porta nuovi risultati», scrive il sindaco Tomaso Locci in un post nella sua pagina Facebook. Il primo cittadino ricorda che in queste strade è imposto il limite di velocità di 30 km/h. Limite che però non tutti gli automobilisti rispettano. Proprio per questo si è deciso di mettere gli attraversamenti pedonali rialzati. «La sicurezza della viabilità della nostra città rimane un nostro primario obiettivo», conclude il sindaco Locci. Le strisce rialzate fanno parte del più ampio progetto di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi della città che l’amministrazione comunale ha iniziato quasi un anno fa.

Diverso è, invece, il punto di vista della consigliera comunale del Pd, Francesca Congiu: «A Monserrato non si vede la luce in fondo al tunnel», accusa. «Si rischiano incidenti e danni ad auto, bici e pedoni e le richieste di risarcimento dei cittadini sono un peso per la comunità. Le strade sono ammalorate e la viabilità è da bollino rosso. Sono presenti buche, asfalto dissestato e voragini. Servono interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Oltre a ciò, Congiu afferma che anche l’illuminazione è deficitaria, «con conseguenti disagi per anziani e disabili. Sarebbe opportuno affrontare il problema con serietà e senza gli scaricabarile sulla "vecchia politica”. Le risorse economiche dovrebbero primariamente essere adoperate per la sicurezza dei cittadini. Le strade, i marciapiedi e l’illuminazione sono il primo biglietto da visita per chi viene qui. Cosa si aspetta ad avviare la messa in sicurezza delle vie più pericolose?». La consigliera dice la sua anche sugli attraversamenti rialzati: «Sono posizionati in strade che portano al policlinico, quindi percorse dalle ambulanze. Inoltre, la segnaletica orizzontale è carente e ci sono barriere architettoniche diffuse. Ad oggi non abbiamo sentito il sindaco parlare di Piani di eliminazione delle barriere architettoniche, strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi mirati a questo. Da capogruppo del Pd monserratino», prosegue, «cerco da inizio consiliatura, assieme ai colleghi Maria Antonietta e Gianfranco Vacca, di vigilare su questi temi. Ho fatto varie interrogazioni e interpellanze, ma, tra proclami e autoincensamenti la Giunta del fare non risolve il problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA