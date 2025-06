Lite sugli affitti, uccide il padrone di casa 

Busto Arsizio. Ha ucciso il suo padrone di casa, il quale reclamava affitti pregressi che non erano stati pagati dall’affittuario. Si è conclusa a tempo di record, l’indagine sull’omicidio di un commerciante di Busto Arsizio avvenuto mercoledì pomeriggio nel negozio della vittima, Davide Gorla, di 64 anni. L’uomo è stato ucciso nel suo negozio in via Milano, a Busto Arsizio. Del delitto è accusato Emanuele Mirti, cinquant’anni, residente a Castellanza: gli investigatori l’hanno fermato durante la notte tra mercoledì e ieri con l’accusa di omicidio volontario.

Mirti era l’affittuario della vittima. Sul citofono della palazzina di cinque piani di viale Lombardia a Castellanza, ci sono tutti e due i nomi: Mirti E. e Gorla D. Tuttavia, stando a quanto è trapelato dal riserbo degli investigatori, lì viveva solo il fermato. Gorla abitava invece con il fratello a Rescaldina, forse era stato residente a Castellanza anni addietro. Mirti, operaio incensurato, è stato rintracciato proprio lì, a casa sua, dopo che si era lavato e cambiato. In viale Lombardia a Castellanza l’hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese, coordinati dal magistrato incaricato dell’indagine, il pubblico ministero Flavia Salvatore. Il 50enne era a casa sua, pulito e con abiti freschi di bucato, senza tracce di sangue addosso. L'uomo, interrogato nella notte, ha negato ogni addebito e ha insistito nel proclamarsi innocente. Gli inquirenti non hanno ancora trovato l'arma del delitto, un coltello o un tagliacarte, e non è noto al momento se l'assassino l'abbia portato da casa oppure l'abbia trovato nel negozio di oggetti da scrittura di lusso della vittima. Nemmeno è stata trovata la maglietta che l'assassino, incurante delle telecamere, si è sfilato quando è uscito dal negozio, forse perché sporca di sangue, indossandone una pulita. Anche in questo caso non è chiaro se il killer si sia portato il cambio da casa o l'abbia preso in negozio.

Vittima e presunto assassino, dunque, si conoscevano. Gli inquirenti hanno individuato un movente economico: l'appartamento, per l'accusa, era il caso del contendere con affitti non pagati, reclamati dal padrone di casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA