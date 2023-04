Lite Renzi-Calenda  Il Terzo polo è già in frantumi 

Ma Renzi non ci sta. Ai suoi dice: «Se Calenda ha cambiato idea, lo dica. Secondo me è un errore politico ma chi vuol far saltare il partito unico si assumerà la responsabilità». Il leader riunisce i suoi ma la posizione non vacilla. «Abbiamo accettato tutte le richieste di Azione: tesseramento, tempi del congresso, mio passo indietro, nome di Calenda sul simbolo, soldi. Ora andiamo avanti e si faccia il partito unico».

A mettere la patata bollente nelle mani del presidente di Italia Viva è un dirigente di peso di Azione, secondo cui il comportamento di Renzi sarebbe «l'unico problema dirimente per la costruzione del partito unico dei liberal-democratici». Se l'ex premier non si impegna a sciogliere la sua creatura, «il partito unico non potrà nascere». La stessa linea emerge dalla riunione che Carlo Calenda convoca da remoto nel pomeriggio. I suoi sono d'accordo: non si va avanti senza un impegno formale della sponda opposta.

Le acque erano agitate da giorni. E ieri è venuto a galla ciò che per lungo tempo è rimasto latente nel mare burrascoso del Terzo Polo. Il partito unico rischia di sfumare prima ancora di nascere. Dalle parti di Azione, un alto dirigente rimprovera Renzi di «inaccettabili tatticismi: non vuole impegnarsi a sciogliere Italia Viva e a finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali». E qui «la pazienza è esaurita».

Le acque erano agitate da giorni. E ieri è venuto a galla ciò che per lungo tempo è rimasto latente nel mare burrascoso del Terzo Polo. Il partito unico rischia di sfumare prima ancora di nascere. Dalle parti di Azione, un alto dirigente rimprovera Renzi di «inaccettabili tatticismi: non vuole impegnarsi a sciogliere Italia Viva e a finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali». E qui «la pazienza è esaurita».

Fonti di Italia Viva definiscono invece «inspiegabile» l'offensiva. «Azione si è forse sciolta?», chiedono. Tra i due leader è scontro frontale, i parlamentari preoccupati provano a placare gli animi. «Se continuiamo così andiamo verso la rovina», commentano in molti da una parte e dall'altra.

Il nodo

A mettere la patata bollente nelle mani del presidente di Italia Viva è un dirigente di peso di Azione, secondo cui il comportamento di Renzi sarebbe «l'unico problema dirimente per la costruzione del partito unico dei liberal-democratici». Se l'ex premier non si impegna a sciogliere la sua creatura, «il partito unico non potrà nascere». La stessa linea emerge dalla riunione che Carlo Calenda convoca da remoto nel pomeriggio. I suoi sono d'accordo: non si va avanti senza un impegno formale della sponda opposta.

Ma Renzi non ci sta. Ai suoi dice: «Se Calenda ha cambiato idea, lo dica. Secondo me è un errore politico ma chi vuol far saltare il partito unico si assumerà la responsabilità». Il leader riunisce i suoi ma la posizione non vacilla. «Abbiamo accettato tutte le richieste di Azione: tesseramento, tempi del congresso, mio passo indietro, nome di Calenda sul simbolo, soldi. Ora andiamo avanti e si faccia il partito unico».

I finanziamenti

Opinione condivisa da tutti i massimi esponenti di Italia Viva. Che qualche sassolino dalla scarpa, però, se lo tolgono. La questione che suscita più irritazione è quella dei finanziamenti. Il tesoriere Bonifazi ricorda che per le campagne elettorali Iv «ha contribuito in modo paritetico rispetto ad Azione, con oltre 1 milione e 200mila euro». Anche il 2x1000 «andrà ovviamente alla struttura legittimata dal congresso democratico». Questione finanziaria archiviata, fonti parlamentari del partito avanzano piuttosto una lettura dello strappo legata alle regole congressuali. «Calenda - si evidenzia - potrebbe essere intimorito da un congresso che parta dai territori, dove Italia Viva è decisamente più strutturata». Una posizione di forza che potrebbe mettere in minoranza la compagine di Azione nell'espressione della leadership. Da Azione non mancano anche i riferimenti alle assenze dell'ex premier «dalle attività del Terzo polo per occuparsi di affari privati, a cui da ultimo si è aggiunto la direzione del Riformista».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata