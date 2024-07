Lite per un ragazzo: spunta un coltello 

«Mi vuoi rubare il ragazzo, te la faccio pagare» È iniziata con questa accusa la lite al Poetto, in un locale, tra minacce pesanti, qualche spintone e i troppi bicchieri di alcol in corpo. Poi è spuntato un coltello, con il concreto rischio che lo scontro potesse finire nel sangue. Sono così intervenuti i responsabili della sicurezza del locale, i conoscenti delle due donne e altri clienti per evitare che la situazione potesse degenerare. Una telefonata al 112 ha portato all’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile e la serata al Poetto è finita con il sequestro del coltello e la denuncia della 37enne “armata”, nata fuori dalla Sardegna ma residente a Cagliari. Particolare che l’ha portata, sempre a causa dell’alcol in corpo, a essere poco collaborativa con i militari accusandoli di essersi “schierati” dalla parte dell’altra donna solo perché sarda, a differenza sua.

La paura

Ancora una volta, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, alla base della lite ci sarebbe l’alcol con la 37enne, ubriaca e fuori controllo. Sarebbe stata lei, come riferito da chi si trovava nel locale del Poetto, ad affrontare un’altra donna accusata dalla rivale di averci provato con il suo compagno. Prima ci sono state le urla, poi la donna si è alzata dal suo posto cercando di aggredire l’avversaria. Sono volate parole pesanti, tra minacce e insulti. Poi nella mano della 37enne è spuntato un oggetto metallico: un coltello a serramanico che la donna ha cercato di aprire. Sono stati momenti di grande apprensione e paura.

La confusione

A questo punto i responsabili della sicurezza del locale, che stavano cercando di calmare la 37enne, l’hanno bloccata, disarmandola e immobilizzandola. Intanto il titolare dell’attività aveva già avvisato i carabinieri. Due pattuglie del nucleo radiomobile hanno raggiunto il locale in pochi istanti. «Mi ha minacciata e spintonata», ha riferito la vittima ai militari. La rivale, dopo che è stata disarmata, ha continuato a insultare l’altra donna, prendendosela anche con i carabinieri. «Siete dalla sua parte solo perché è sarda e io no», ha urlato più volte. Alla fine è stata fatta uscire dal locale: è stata identificata e denunciata per il porto ingiustificato del coltello. Ma la vicenda potrebbe seguire anche altre strade nel caso le due donne presentino delle querele con la loro versione dei fatti. Intanto, solo grazie al pronto intervento dei vigilantes e dei carabinieri si è evitato il peggio.

