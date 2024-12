Lite per l’eredità, operaio assolto in Appello 

La lite era scoppiata per questioni legate all’eredità di una zia. Christian Foddis, 40 anni, di Lotzorai, era finito all’ospedale e aveva denunciato Marino Serra (37), di Talana, marito di una cugina. Nel 2023 l’imputato era stato condannato a tre anni di reclusione, ma ieri la Corte d’appello di Cagliari, ribaltando la sentenza di primo grado del giudice del Tribunale di Lanusei, Nicole Serra, lo ha assolto. Accolta l’istanza dell’avvocato difensore, Marcello Caddori, che davanti alla Corte (presidente Tiziana Marogna, a latere Claudia Belelli e Andrea Mereu) ha sostenuto come il fatto avvenuto otto anni fa non fosse un’aggressione bensì una semplice colluttazione in cui Foddis aveva avuto la peggio. L’episodio risale al 2016. I due erano venuti alle mani durante una discussione sulla destinazione di beni lasciati in eredità da una parente. Foddis era caduto a terra ed era stato costretto a ricorrere alle cure dei medici che gli avevano diagnosticato una lussazione alla spalla guaribile in oltre 40 giorni. In sede processuale Foddis si era costituito parte civile con l’avvocato Sebastiano Cheri. Oltre la condanna l’imputato avrebbe dovuto riconoscere anche una provvisionale di 5mila euro alla vittima oltre le spese legali sostenute dalla stessa. Ma la Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado e annullato il risarcimento. (ro. se.)

