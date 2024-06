Lite per l’auto: spara e uccide lo zio 

Veroli. Ha sparato per ammazzare i parenti e alla fine ha ucciso uno zio e ferito gravemente il cugino. Contro Alessandro Dell’Uomo, 40 anni, guardia giurata, il capo d’accusa è netto: omicidio volontario. L’imputazione l’ha messa nero su bianco, al termine dell'interrogatorio, il sostituto procuratore della Repubblica di Frosinone, Vittorio Misiti.

Dunque, per il magistrato inquirente le cose stanno così: Dell’Uomo, già finito in carcere, non aveva programmato il delitto di Veroli, in provincia di Frosinone, ma ha sparato al culmine di una discussione avvenuta all'alba perché aveva trovato le auto dei parenti sulla strada di passaggio verso la sua casa. Da lì un’esplosione di colera al termine del turno di lavoro.

Tuttavia, ci sono vari particolari da approfondire, chiarire, investigare: sono emersi nelle oltre due ore di interrogatorio nelle quali l'indagato è stato assistito dall'avvocato Tony Ceccarelli. «Sono dettagli in grado di fare la differenza e su cui non posso essere più preciso essendoci accertamenti in corso», ha detto il legale. Si tratterebbe di vecchie ruggini.

Veroli è una delle città più antiche e cariche di storia nell’entroterra ciociaro. In questo fine settimana c’erano anche le votazioni per le Comunali, non solo per le Europee. Dell’Uomo è una guardia giurata che nel week-end aveva preso servizio sabato sera e all’alba di ieri stava rincasando in località Castelmassimo. La sua abitazione sta in fondo ad uno stradello sterrato, che parte dalla proprietà di alcuni suoi parenti. Le liti sono legate proprio a quel passaggio che l’omicida trovava bloccato di sovente. Anche ieri, stando a quanto riferito dalla difesa, i parenti di Dell’Uomo avrebbero parcheggiato alcune auto impedendo il transito. Ma c’è chi ha raccontato che con un po’ di attenzione di poteva passare.

Sta di fatto che a quell'ora del mattino nasce una discussione. La guardia giurata impugna l’arma di servizio e spara alcuni colpi contro zio e cugino. Il pensionato Silvio Scaccia, 75 anni, muore, mentre il figlio Mariano, di 47, avvocato nel Foro di Frosinone, viene ferito in modo grave. In pochi minuti arrivano i carabinieri e le ambulanze. I sanitari possono solo constatare il decesso di Silvio, mentre Mariano Scaccia finisce d'urgenza in sala operatoria all'ospedale Spaziani di Frosinone. I medici, pur mantenendo riservata la prognosi, dicono che la sua vita non è in pericolo.

