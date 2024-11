Lite per il pallone: a 10 anni accoltella un amico 

NAPOLI. Ha chiesto il pallone a un ragazzino che giocava in un campetto in centro, quando quello ha rifiutato lo ha ferito - per fortuna lievemente - a una gamba. Il racconto è della vittima, che ieri compiva 13 anni e abita a pochi passi dal luogo del fatto. Il feritore ne avrebbe solo 10. Le forze dell’ordine però non sono ancora riuscite a rintracciarlo.

L’episodio è della serata di domenica, poco dopo le 21, e sarebbe accaduto a Giugliano, 130mila abitanti radunati troppo in fretta alle porte di Napoli. È solo l’ultimo di una serie di casi che, tra Napoli e provincia, vedono minori come vittime e come responsabili. Sabato alla stazione di Scampia della linea 1 della metropolitana una ragazzina di 15 anni ha accoltellato un conoscente di 17enne perché, ha spiegato, non tollerava che la prendesse in giro. Lo scorso mese un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nei pressi di un cinema a Casoria, a luglio un altro 15enne è stato ferito nel quartiere di Ponticelli da un adolescente di un anno più grande.

La vittima dell’episodio di Giugliano è stata soccorsa e portata al vicino ospedale San Giuliano: ha avuto un punto di sutura e quella stessa sera ha potuto far ritorno a casa.

