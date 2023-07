Lite per i cani finisce a coltellate 

Una lite per futili motivi finita con una coltellata. E la notte di ieri ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Paulilatino dove un 30enne è stato ferito a un fianco: Daniele Vidili, bracciante agricolo, è ora ricoverato al San Martino di Oristano in prognosi riservata. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che hanno identificato e denunciato per lesioni gravi un operaio 58enne.

La lite

Poco dopo mezzanotte e mezza di ieri, a margine dell’esposizione canina di esemplari da caccia, in piazza Rinascita si è verificata la violenta aggressione. Da una prima ricostruzione sembra che un uomo abbia legato i suoi due cani alla ringhiera della recinzione di una casa, poi si sarebbe allontanato in compagnia del fratello Daniele Vidili e di altri amici. Al rientro, quando si accingeva a slegare i cani per andare via, sarebbe scoppiato un diverbio con il padrone dell’abitazione: toni sempre più accesi, poi il 58enne avrebbe sferrato un fendente verso il proprietario dei cani ma l’uomo è riuscito a schivare la coltellata che ha colpito invece Daniele Vidili. Il 30enne si è accasciato a terra e subito è stato soccorso dal fratello e dagli amici.

L'allarme

Momenti concitati, sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 per le prime cure, poi Vidili è stato accompagnato al San Martino di Oristano dove nel corso della nottata è stato sottoposto a due interventi chirurgici al rene e all’intestino. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno avviato subito le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto in piazza Rinascita, hanno raccolto diverse testimonianze e sentito a lungo il 58enne. L’uomo, incensurato, è stato denunciato. Le indagini intanto proseguono.

L’episodio ha suscitato profondo sgomento nel paese, dove sia l'aggressore che la vittima sono molto conosciuti. «Si tratta di fatti inconsueti per la nostra comunità – ha commentato il sindaco Domenico Gallus – Lascia perplessi il fatto che per futili motivi si possa arrivare a mettere a repentaglio la vita di un’altra persona. Ci auguriamo che il ferito possa riprendersi quanto prima e che l’aggressore rifletta su quanto accaduto e su ciò che sarebbe potuto accadere». Il sindaco Gallus ripete che entrambi sono «brave persone, è stato un fatto imprevisto che ha scosso tutti noi».

