Lite nel parcheggio, donna grave 

Era in auto con il marito e la figlia e attendeva che si liberasse il posto per posteggiare l’auto e andare a fare la spesa nel supermercato Md all’uscita di Siniscola quando dietro di loro è arrivato Giuseppe Antonio Casu, 74 enne pensionato di Siniscola, che aveva fretta. L’uomo ha iniziato a suonare il clacson, pretendendo di passare. In poco tempo quella lite nel parcheggio del supermercato ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Casu, furibondo, una volta avuto il passo, forse per una parola di troppo, ha fermato la sua auto, aperto il cofano e preso il cric con cui poi si è avventato contro gli occupanti dell’altro mezzo. Ad avere la peggio Maria Patta, 79enne, colpita alla testa: è svenuta cadendo a terra. L’uomo a quel punto si è dato alla fuga, ma poco dopo è stato raggiunto dagli agenti del commissariato di Siniscola e tratto in arresto: per lui l’accusa è tentato omicidio.

Lite per il posteggio

L’episodio in pieno giorno, mercoledì mattina. Gli agenti del commissariato di Siniscola, diretti da Gianfranco Cambedda, sono intervenuti per la segnalazione di una lite in un parcheggio. Una volta arrivati sul posto hanno rinvenuto la vittima, Maria Patta, 79 anni, ferita alla nuca da un profondo taglio e priva di sensi dopo un colpo di cric alla testa da un individuo poi allontanatosi velocemente a bordo della propria autovettura. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata immediatamente dai sanitari del 118 all’ospedale di Olbia. Gli agenti, grazie alle immagini degli impianti di video-sorveglianza e le testimonianze dei parenti della vittima e di altri automobilisti, sono arrivati in pochissimo tempo a individuare l’aggressore. Secondo le prime indagini, coordinate dal pm Andrea Jacopo Ghironi, si tratta di Casu che, una volta parcheggiata l’auto dopo la lite, si sarebbe avventato verso gli occupanti dell’altro mezzo, forse con l’intento di colpire il marito della Patta, ma trovandosi davanti l’anziana donna che si muoveva con il supporto di un tutore non ha esitato a sferrare un colpo con il pesante attrezzo di ferro.

Fuga e arresto

L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato intercettato a bordo della sua auto in una via del centro. Il 74enne è stato arrestato per il reato di tentato omicidio e condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida.

RIPRODUZIONE RISERVATA