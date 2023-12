Lite in piazza, è tentato omicidio 

La lite culminata con le coltellate in piazza Cattedrale sarebbe potuta finire molto peggio. E puntuale, a poche ore dall’aggressione con due fendenti alla gola e all’addome, è scattata la denuncia per tentato omicidio per un 59enne di Marrubiu; la vittima, un44enne originario di Guspini ma residente a Terralba, è stata tenuta in osservazione in ospedale, le ferite riportate sembrano piuttosto lievi e superficiali e le condizioni non sembrano preoccupare particolarmente i medici.

Il diverbio

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tutto è accaduto martedì intorno all’ora di pranzo. In pieno centro, nella piazza del Duomo e a pochi passi da un bar e altre attività, il 59enne si sarebbe avvicinato al rivale per un chiarimento che, da quanto emerso durante gli accertamenti, sarebbe legato a vicende familiari e sentimentali. La discussione fra i due ben presto si è accesa, sono volate parole grosse e all’improvviso è saltato fuori un coltello a serramanico: il 59enne ha colpito il rivale due volte, all’addome e alla gola. Poi si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce. Alcuni testimoni hanno subito lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei soccorsi e, dopo le prime cure sul posto, il 44enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per ulteriori accertamenti.

Le indagini

In piazza Cattedrale sono arrivate le forze dell’ordine che hanno raccolto diverse testimonianze e sentito a lungo anche la vittima. Inoltre sono stati visionati i filmati di alcune telecamere della zona, poi nella tarda serata di martedì gli investigatori hanno rintracciato l’aggressore nella sua casa di Marrubiu. L’uomo è stato interrogato per chiarire i contorni di una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Un fascicolo dettagliato è stato subito inviato alla procura di Oristano, poi il 59enne è stato denunciato per tentato omicidio.

