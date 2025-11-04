Lite in piazza, disoccupato nei guai 

Urla e toni sempre più accesi in una delle viuzze di Santu Lussurgiu. Una lite fra compaesani che, nella notte fra sabato e domenica, sarebbe andata oltre. E alla fine uno dei due è rimasto ferito mentre per l’altro è scattato l’arresto per lesioni aggravate (al momento non è in carcere, si tratta di una misura precautelare in attesa della decisione del giudice). Sull’episodio restano molti elementi da chiarire a iniziare dall’ipotesi che siano stati esplosi colpi di pistola contro l’auto della vittima.

Il caos

Tutto sarebbe avvenuto in piena notte, erano circa le 2 quando nel paese del Montiferru sono risuonate urla e un vociare sempre più alto. Prima ci sarebbe stata una discussione molto accesa fra i due, presto sarebbe degenerata e sarebbero arrivati alle mani. Sembrava finita là e invece, secondo quanto trapela, Enzo Campus, 41 anni, avrebbe aspettato il rivale, un artigiano del paese, davanti alla sua casa. Secondo una prima ricostruzione, il 41enne lo avrebbe colpito con violenza. L’uomo è stato soccorso e accompagnato in ospedale, le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici ed è già stato dimesso.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato subito gli accertamenti per fare luce sull’episodio. Sono state sentite diverse persone e anche l’artigiano, adesso si cerca di chiarire i motivi della lite e ricostruire con esattezza quanto accaduto. Non è chiaro se Campus (difeso dall’avvocato Pier Luigi Meloni) abbia utilizzato qualche oggetto per picchiare il compaesano, fra le ipotesi anche quella che fosse armato e lo abbia colpito con il calcio della pistola. Pure il parabrezza dell’auto è stato spaccato, sono in corso gli accertamenti per verificare se sia stato esploso un colpo di pistola o se il vetro sia stato rotto con una pietra o altri oggetti. Decisive le prossime ore, per gli sviluppi degli accertamenti e conoscere così la decisione del giudice.

RIPRODUZIONE RISERVATA