Lite in piazza, Campus dal giudice 

In silenzio davanti al giudice. Enzo Campus, il 41enne accusato di lesioni aggravate, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. Il suo difensore, l’avvocato Pier Luigi Meloni ha chiesto una misura meno restrittiva rispetto ai domiciliari anche per consentire all’allevatore di poter continuare ad occuparsi della propria azienda.

Campus era finito nei giorni scorsi dopo una lite piuttosto accesa con un compaesano. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri Campus, al culmine di un diverbio violento, avrebbe colpito con il calcio della pistola un artigiano di Santu Lussurgiu finito poi in ospedale. Al momento non è emerso che siano stati esplosi colpi di arma da fuoco, anzi il 41enne avrebbe escluso di aver colpito il rivale con la pistola. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare piena luce su quanto accaduto nella notte fra sabato e domenica. ( v.p. )

