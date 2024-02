Lite in famiglia, ferito ex carabiniere 

Quella lite in famiglia poteva diventare una vera e propria tragedia, una discussione iniziata a parole, proseguita con le urla, poi degenerata fino a finire nel sangue. Un carabiniere in pensione è rimasto ferito ed è stato ricoverato all’ospedale di Nuoro.

È successo giovedì notte in un’abitazione di Torpé. Nella colluttazione Pasquale Melis, 60 anni, è rimasto ferito da un’arma da taglio: ora è ricoverato al San Francesco. Da quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Non sono ancora chiare le circostanze e i motivi all’origine dell’aggressione. I pochi dettagli che sono emersi ieri riguardano l’arma utilizzata e il fatto che l’aggressore, una volta colpito l’uomo, sarebbe fuggito. Nel frattempo, sono scattati i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Nuoro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siniscola. La Procura di Nuoro ha aperto un fascicolo, con le ipotesi di reato che potrebbe andare dal tentato omicidio alle lesioni gravi. Molto potrà dire in questo senso il tipo di prognosi che verrà assegnata all’uomo dai medici dell’ospedale San Francesco in base alla gravità delle ferite.

Ieri mattina sono arrivati a Torpé anche gli specialisti del Ris di Cagliari per eseguire un sopralluogo nell’abitazione teatro della vicenda, alla ricerca di elementi utili alle indagini, soprattutto tracce biologiche per riuscire a identificare l’aggressore. Saranno molto utili in questo senso anche le dichiarazioni che la vittima fornirà agli investigatori.

