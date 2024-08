Lite in famiglia, arpionato dal nipote 

Una discussione fra zio e nipote per motivi tutt’altro che seri, almeno dalla prima ricostruzione fatta dai carabinieri, è finita in modo drammatico: lo zio è stato aggredito con una fiocina. Subito soccorso, il 44enne è stato trasportato a bordo dell’elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, le sue condizioni sono gravi seppure non sarebbe in pericolo di vita. Mentre per il nipote sono scattati i domiciliari.

La discussione

I carabinieri sono impegnati nel raccogliere le testimonianze di chi era presente al momento della discussione, avvenuta ieri a fine mattina fra Mirko Fiori, 44enne, e il nipote Daniel Cossu, 18 anni, a casa di Fiori, nel quartiere Terridi. I toni del dialogo si sarebbero sollevati, fino a lasciare spazio alle mani. Il diciottenne ha, così, perso il controllo e ha colpito lo zio con una fiocina sulla schiena, fra le scapole. A quel punto è scattato l’allarme con la richiesta di intervento del servizio 118: gli operatori sanitari , dopo i primi immediati interventi, hanno deciso di allertare l’elisoccorso e il 44enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. I medici hanno subito sottoposto il ferito a un delicato intervento chirurgico, andato avanti per un po’. Dagli elementi filtrati, Fiori, seppure giunto all’ospedale in gravi condizioni, non correrebbe pericolo di vita.

Le indagini

Intanto nel quartiere Terridi sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione di Bosa e della Compagnia di Macomer per tentare di chiarire le cause della discussione, sfociata successivamente in aggressione. I militari sono impegnati nell’acquisizione di tutti gli elementi utili per fare luce sulla vicenda. Dalle prime indiscrezioni sembra che la discussione sia nata per ragioni poco serie, due punti di vista differenti assunti da zio e nipote che, però, hanno suscitato una reazione inattesa da parte del diciottenne. Al punto che il giovane ha afferrato una fiocina per colpire il 44enne sulla schiena. La posizione del diciottenne è ora al vaglio degli investigatori: la contestazione mossa è lesioni aggravate. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA