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Zerfaliu.
24 maggio 2026 alle 00:32

Lite in famiglia, 38enne nei guai 

Tenta di aggredire la sorella e la badante, poi si scaglia contro i carabinieri  

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Una discussione sempre più accesa fino al tentativo di aggressione nei confronti di due donne. Poi le offese nei confronti dei carabinieri. È stato un venerdì sera ad alta tensione quello che si è vissuto a Zerfaliu dove un 38enne alla fine è stato arrestato.

L’allarme

Secondo una prima ricostruzione Gianni Cera nella tarda serata di venerdì si sarebbe presentato a casa della madre malata. Avrebbe avuto una discussione molto animata con la sorella e la badante, che assiste l’anziana. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, sono in corso accertamenti per ricostruire la serata movimentata, di certo l’uomo era parecchio su di giri e aveva un fare minaccioso tanto che le due donne hanno temuto che la situazione potesse degenerare così hanno chiesto aiuto. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno cercato di calmare gli animi e riportare un po’ di serenità nella casa.

Concitazione

Tentativi inizialmente vani visto che Gianni Cera era in uno stato di grande agitazione e non si è calmato nemmeno davanti alle divise. Anzi, ha inveito anche contro i militari, si è scagliato contro di loro e alla fine è stato portato in caserma. Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e ieri mattina è stato accompagnato nel carcere di Massama. Domani dovrebbe comparire davanti al giudice per la convalida e il processo per direttissima. Da poco aveva finito di scontare una condanna per maltrattamenti ai danni della ex compagna; era stato scarcerato qualche mese fa ma adesso per lui si sono aperte nuovamente le porte della casa circondariale.

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