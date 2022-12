Lite in Consiglio sull’acqua 

Il sindaco Loi replica: «Il rinnovo della concessione è deciso dalla Regione a prescindere dal voto favorevole comunale alla compatibilità al Puc». L’amministrazione comunale promette «vigilanza sull’estrazione d’acqua della Siete Fuentes che è disposta a rendere pubbliche le quantità di captazione, per salvaguardare la risorsa idrica e per rassicurare la comunità», aggiunge Loi. «È la prima volta che accade nella storia della concessione. L’acqua sarà attinta per una capacità massima congrua rispetto alla disponibilità della falda di San Leonardo, proprio per tutelarla».

L’acqua di San Leonardo inasprisce la discussione tra maggioranza e minoranza nel Consiglio comunale di Santu Lussurgiu. L’esecutivo guidato da Diego Loi approva la compatibilità al Puc del rinnovo della conc essione per la Siete Fuentes che imbottiglia acqua per uso commerciale.

L’accusa

L’opposizione guidata da Giovanni Matta vota contro perché «c’è un problema serio, la Siete Fuentes sta facendo esclusivamente il suo interesse. Non un litro in più di quanto deve essere concesso all’azienda che trae profitto dall’acqua della borgata. L’acqua manca a San Leonardo e agli allevatori del territorio, quindi la falda acquifera non deve essere molestata ulteriormente, come hanno affermato i geologi Roberto Chetoni e Lugi Maccioni, perché l’equilibrio del sistema idrografico può saltare».

La replica

Il sindaco Loi replica: «Il rinnovo della concessione è deciso dalla Regione a prescindere dal voto favorevole comunale alla compatibilità al Puc». L’amministrazione comunale promette «vigilanza sull’estrazione d’acqua della Siete Fuentes che è disposta a rendere pubbliche le quantità di captazione, per salvaguardare la risorsa idrica e per rassicurare la comunità», aggiunge Loi. «È la prima volta che accade nella storia della concessione. L’acqua sarà attinta per una capacità massima congrua rispetto alla disponibilità della falda di San Leonardo, proprio per tutelarla».

L’opposizione ribatte: «La portata dell’acqua che sgorga dalle fonti e dai punti di presa è diminuita, lo testimoniano gli allevatori che sono a secco. Nonostante questo la capacità di emungimento della Siete Fuentes non si è ridotta. Il bene acqua deve essere preservato per le generazioni future», ammonisce Matta.

Nuovi pozzi

A marzo 2021 la Siete Fuentes, forte di una nuova autorizzazione della Regione, ha perforato il sottosuolo di San Leonardo alla ricerca di altra acqua da imbottigliare in futuro, una volta che avrà ottenuto tutte le autorizzazioni ministeriali. Quattro nuovi pozzi che hanno sollevato sospetto e preoccupazione dei lussurgesi. Per la difesa dell’acqua della borgata è nato il comitato civico guidato proprio da Matta: «Il rinnovo della concessione è una porta spalancata per la voracità della Siete Fuentes, che intende solo fare profitto non curandosi che l’acqua un dì possa mancare del tutto». Il primo cittadino però rassicura che «le perforazioni della Siete Fuentes sono solo ispettive».

