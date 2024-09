Lite in casa e botte ai militari 

Movimentato episodio a Pirri: i carabinieri della stazione sono intervenuti in un’abitazione per verificare la segnalazione di una lite in famiglia. All’arrivo dei militari un uomo, un 45enne, non ha gradito e ha reagito: è stato così accompagnato in caserma e, su disposizione del pm di turno, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Poi è stata disposta la custodia in carcere per poter svolgere gli accertamenti sulla situazione che si stava vivendo in casa. Assistito dall’avvocato Nicola Battolu, l’uomo (non pubblichiamo il nome e cognome a tutele delle altre persone potenzialmente coinvolte nella vicenda) deve ora essere sentito dal gip.

Una vicenda ancora poco chiara su cui sono in corso una serie di indagini da parte dei militari della stazione e della compagnia di Cagliari. C’è da capire se la segnalazione delle liti nell’abitazione fossero datate o se sia stato un episodio isolato. Resta l’accusa, che ha fatto scattare l’arresto, per resistenza a pubblico ufficiale. (m. v.)

