Lite in Aula sulle Comunità energetiche 

Bagarre politica attorno ai progetti sulle comunità energetiche in città. La consigliera di minoranza Anna Crisponi di Articolo Uno, ne ha proposto uno attraverso una mozione che è stato però bocciato. La maggioranza replica: ci stiamo già lavorando.

La minoranza

«La comunità energetica è un’associazione composta da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili», spiega Crisponi. Ma servono contributi stanziati dal Governo e dalla Regione, sulla base di direttive dell’Unione Europea.

I vantaggi, continua Crisponi, sono tanti: «Limitare i costi ormai insostenibili delle bollette, ridurre la dipendenza dal servizio elettrico nazionale, liberare risorse per la comunità e le famiglie, aiutare la lotta ai cambiamenti climatici. Eppure la mozione, presentata al termine dell’ultima seduta di Consiglio, è stata respinta senza neanche una spiegazione», attacca.

E fa notare anche l’assenza di pannelli solari da tutti i progetti del Comune: «Nei fatti la sindaca Paola Secci sconfessa quanto invece approva da presidentessa del Cal (Consiglio delle Autonomie Locali). Ma non saranno le azioni di questa maggioranza sgangherata a fermarci, ripresenteremo la nostra proposta, per il bene di Sestu», conclude Crisponi.

La sindaca

Accuse che la prima cittadina Paola Secci respinge fermamente: «A Sestu stiamo lavorando alla transizione energetica e attivando procedimenti virtuosi per declinarla concretamente sul territorio. Al momento attuale abbiamo commissionato due studi che ci daranno l'esatto stato di efficienza energetica sugli stabili comunali», dice.

Per quanto riguarda la comunità energetica «il nostro compito come amministrazione è di agevolare la transizione energetica e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, partendo proprio dalle Cer, le Comunità Energetiche Rinnovabili».

E aggiunge: «Per ora, nell’Isola, abbiamo solo le due esperienze di Villanovaforru e Ussaramanna, nate con l’obiettivo di combattere la povertà energetica. Sestu ha in tutto questo tempo recepito le indicazioni regionali e le nuove direttive ed è pronta per esercitare il ruolo di facilitatore nel territorio sestese per la costituzione delle CE che, vorrei ricordare, possono attuare i cittadini, le imprese e possono avere anche una collaborazione pubblico privato».

«Solo fuffa»

Infine il contrattacco: «L’amministrazione non ha sicuramente necessità di una mozione scopiazzata da altri Comuni in cui le premesse sono scontate e gli impegni della Giunta già in attuazione. I consiglieri di opposizione dovrebbero documentarsi di più e non cercare di attribuirsi risultati che la giunta sestese sta già perseguendo. A breve presenteremo il nostro piano per l'energia rinnovabile e vedremo se l’opposizione dimostrerà di voler realmente lavorare su questo tema. Per il resto solo fuffa e invidia per l'operato dell'amministrazione».

