Lite fra amici finisce a coltellate 

Sarebbe dovuta essere una tranquilla serata di inizio autunno. Ma martedì notte a Villaurbana l’uscita di tre amici è finita davvero male: due sono stati ricoverati in condizioni critiche dopo essere stati colpiti con un coltello dal terzo della comitiva. L’aggressore, un 35enne originario della Lombardia ma da qualche tempo nell’Oristanese, al momento si trova in ospedale in stato di fermo.

La lite

I tre amici erano usciti per trascorrere insieme la serata. Poi ci sarebbe stata una discussione fra il 35enne e la ragazza, 32 anni di Villaurbana. I toni, complice forse qualche bicchiere di troppo, sarebbero andati subito molto oltre e così l’altro amico, un compaesano di 43 anni, è intervenuto per cercare di far calmare gli animi e difendere la ragazza. Per tutta risposta però l’altro giovane ha estratto un coltello e si è scagliato contro i due. Sono stati momenti di grande tensione, anche perché il 35enne sarebbe stato parecchio su di giri e avrebbe danneggiato anche alcuni arredi in via S’Arrieddu.

L’allarme

Forte concitazione, le urla sono risuonate nella zona e alcuni residenti, vedendo la scena e i ragazzi feriti, hanno chiesto subito l’intervento del 118. In pochi minuti sul posto sono arrivate le ambulanze, primi soccorsi sul posto poi il trasferimento dei due ragazzi all’ospedale Brotzu di Cagliari. La giovane è stata colpita alla testa e al viso, mentre l’amico che aveva cercato di difenderla è stato ferito al collo. La lama si è fermata fortunatamente a pochi centimetri dalla vena giugulare (area vitale che, a seconda della prognosi potrebbe anche aggravare la posizione dell’aggressore). Il 43enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni sono stazionarie ma non corre pericolo di vita. Anche la ragazza non sarebbe in condizioni critiche. L’aggressore, in evidente stato di disagio, è stato accompagnato dai sanitari al Pronto soccorso per una prima assistenza e poco dopo è stato accompagnato nel reparto di psichiatria del San Martino, dove è piantonato. Nel centro di Villaurbana sono intervenuti anche i carabinieri che hanno cercato di ricostruire l’accaduto, sentendo diversi testimoni.

