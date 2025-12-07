Lite Folorunsho-Hermoso tra gesti e insulti pesanti 

Un faccia a faccia in campo, tra insulti e gesti minacciosi. L'accesa lite tra Folorunsho e Hermoso in Cagliari-Roma è diventata presto virale: il giocatore rossoblù si copre la bocca con le mani. Ma il labiale, quando si allontana sembra inequivocabile: insulti rivolti all'avversario. Nelle offese al giallorosso, da quanto emerge dai video che hanno fatto il giro del web, ci sarebbero anche offese dirette alla madre dello spagnolo della Roma.

L'effetto web e social ha scatenato centinaia e centinaia di commenti avvelenando il dopo partita. Un finale molto nervoso, quello della gara tra Cagliari e Roma: l'episodio tra Hermoso e Folorunsho nasce dopo un rigore reclamato dal Cagliari per un tocco alle spalle di Palestra lanciato a rete. Contatto che invece l'arbitro ha ritenuto regolare. Nella mischia si distinguono Hermoso e Folorunsho. Contatto ravvicinato con probabile scambio di complimenti protetti, però, dalle mani a cono del cagliaritano. Poi il commiato. Con le parole che stanno facendo il giro del web. Per l'arbitro giallo a entrambi. In serata le scuse di Folorunsho: «Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c’era tensione e a un’offesa ho risposto con un’altra». E ancora: «Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice che “finita la partita finisce tutto”».

Altro episodio che crea nervosismo qualche minuto più tardi: Palestra appoggia la palla verso l'out per consentire i soccorsi a un compagno. Ma Hermoso, prima che la sfera esca, intercetta la palla e vola lungo la fascia. Raid subito fermato, ma i rossoblu circondano Hermoso. Episodio poi concluso con la restituzione della palla da parte della Roma.

Gasperini deluso

Gasperini non è contento, ma accetta il verdetto del campo. «L'espulsione? La partita ha preso una certa piega con il rosso. Ma ho visto le immagini: era ultimo uomo. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, magari adattarci di più anche al vento. Non siamo stati bravi nelle uscite, c'era un Cagliari che ha giocato con il giusto spirito».

