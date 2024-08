Lite finisce a roncolate, allevatore 53enne in carcere 

L’accusa è piuttosto pesante. Al momento viene contestato il tentato omicidio a Giuseppe Manca, allevatore 53enne finito in carcere mercoledì per aver colpito con una roncola un operaio, suo confinante di terra in campagna. Oggi dovrebbe svolgersi l’udienza di convalida mentre migliorano le condizioni di Giovanni Marras, 52 anni. Ieri i medici del Brotzu lo hanno risvegliato dal coma farmacologico, non corre pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Nuoro, alla vigilia di Ferragosto Manca e Marras avrebbero avuto una lite per questioni legate al mondo agropastorale. In un gesto d’impeto, Manca con una roncola ha colpito su un fianco all’altezza del torace l’operaio che proprio in quel momento era al telefono con la moglie. E sarebbe stata la donna a lanciare l’allarme. Subito sono scattati i soccorsi, Marras è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Codice rosso, le sue condizioni inizialmente sembravano piuttosto serie poi ieri il quadro si è stabilizzato, il 52enne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi intanto dovrebbe svolgersi l’udienza di convalida per Manca, assistito dalle avvocate Agnese Fenu e Loretta Pusceddu. L’uomo, rinchiuso nel carcere di Massama, comparirà davanti al gip.

L’episodio ha creato una certa preoccupazione nella comunità. «Un fatto che ha lasciato tutti sgomenti – commenta il sindaco Salvatore Marras – il nostro è un paese relativamente tranquillo, ci auguriamo ritorni subito la solita serenità». ( v.p.)

