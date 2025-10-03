VaiOnline
Cabras.
04 ottobre 2025 alle 00:36

Lite finisce a colpi di pugnale, giovane in carcere 

Momenti di tensione nella notte fra giovedì e venerdì al Centro di accoglienza per migranti di Cabras. Una lite è sfociata nel sangue, un ragazzo di 27 anni originario del Pakistan è ricoverato al San Martino mentre l’aggressore, un 30enne turco, si trova nel carcere di Massama accusato di tentato omicidio.

Tutto è accaduto in pochi minuti. Una accesa discussione tra alcuni ospiti stranieri è degenerata, poi è saltato fuori un pugnale. Il 30enne ha ferito il rivale alla spalla sinistra. Subito i titolari della struttura hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure, hanno accompagnato il ragazzo al Pronto soccorso del San Martino dove è attualmente ricoverato (non è in pericolo di vita). Al Centro di accoglienza di via Tharros sono intervenuti subito anche i carabinieri della stazione e i colleghi della sezione Radiomobile della compagnia di Oristano. I militari hanno sentito diversi testimoni per ricostruire l’accaduto, poi è scattato l’arresto per il 30enne accusato di tentato omicidio. Il giovane si trova nel carcere di Massama, presto potrebbe essere trasferito in un’altra struttura. ( v. p. )

